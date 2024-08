Un reportero de ‘Espejo Público’ señala lo hecho por Kiko Jiménez en ‘Fiesta’ y es inapelable

‘Fiesta’ sorprendía este domingo recibiendo a Kiko Jiménez en plató vestido con un crop top para introducir un debate sobre los estereotipos. Sin embargo, esta iniciativa del magacín para luchar contra la masculinidad frágil ha acabado dinamitada por un duro testimonio. Arnau Martínez, reportero de ‘Espejo Público’, no ha dudado en señalar la doble moral del programa de Telecinco recordando las burlas que recibió durante su etapa en ‘Socialité’.

Vestido con un crop top e incluso pintándole las uñas a Alejandro Albalá en directo, el novio de Sofía Suescun se convirtió en el intento de ‘Fiesta’ de este domingo para luchar contra la discriminación. Sin embargo, Arnau Martínez, antiguo reportero de ‘Socialité’, ha estallado ante el lavado de imagen del programa recordando la dureza con la que se juzgaron algunos de los atuendos que mostraba en sus conexiones en directo.

Arnau Martínez echa por tierra la reivindicación de ‘Fiesta’ con Kiko Jiménez

Kiko Jiménez y Alejandro Albalá en ‘Fiesta’

«Me alegro mil que Kiko Jiménez pueda ir a plató en crop top al programa en el que tanto se me criticó y señaló por hacer lo mismo en ‘Socialité’. Por fin avanzamos un poquito», comenzó explicando el periodista en su cuenta de ‘X’, señalando de lleno al magacín de Telecinco. Aún así, el reportero de ‘Espejo Público’ ha insistido en que es más un mensaje de celebración y no un tirón de orejas al programa que tanto le criticó

Me alegro mil que Kiko Jiménez pueda ir a plató en croptop al programa en el que tanto se me criticó y señaló por hacer lo mismo en Socialité. Por fin avanzamos un poquito #Fiesta11A — Arnau Martínez (@arnaumj) August 11, 2024

«De verdad que veo que es algo muy positivo que la gente vaya aprendiendo, que todos tenemos cosas que revisarnos, que vayamos avanzando todos y se deje de juzgar el trabajo de la gente por su apariencia«, añadió el periodista de Antena 3 en otro mensaje. Sin embargo, la reivindicación de ‘Fiesta’ duró menos de lo esperado, y sus colaboradores se deshicieron rápidamente de todo lo que rompe con la delicada masculinidad tradicional que les caracteriza.

De verdad que veo que es algo muy positivo que la gente vaya aprendiendo (que todos tenemos cosas que revisarnos), que vayamos avanzando todos y se deje de juzgar el trabajo de la gente por su apariencia — Arnau Martínez (@arnaumj) August 11, 2024

«Vuelven a ser machos»

Algo avergonzado, Alejandro Albalá trató de quitarse las uñas que su compañero le había pintado desde el primer momento. «Yo no sé de quién ha sido la idea de ponerme a mí estas cositas, porque madre de dios», se quejaba el colaborador del programa de Telecinco. Kiko Jiménez tampoco tardó en deshacerse del crop top con una excusa. «Me ha llamado mi abuela y me ha dicho: ‘Por favor, que se acaba de levantar tu abuelo de la siesta’. Y me he cambiado», confesó el televisivo.

«Vuelven a ser machos», sentenciaba Omar Suárez desde el plató de ‘Fiesta’ algo atónito por la fugaz reivindicación del programa. Y es que, lo que comenzó como un debate para luchar contra los estereotipos, terminó dando voz a Marc Pérez, definido por el espacio como un «defensor de lo tradicional». «Si eres un hombre y vistes como una mujer… Creo que hay unos extremos», aseguró el entrevistado, insistiendo en que «los hombres no deben maquillarse».