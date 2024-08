Gonzalo Miró queda desmarcado de ‘Espejo Público’ ante lo señalado sobre lo de Puigdemont

Gonzalo Miró ha sido la voz discordante de la mesa política de ‘Espejo Público’ sobre Puigdemont y su sorprendente huida, burlando a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tras su mitin en Barcelona antes de arrancar a la sesión de investidura de Salvador Illa.

El programa, ahora conducido por Lorena García en relevo de Susanna Griso, ha conectado con Serafín Giraldo, inspector de policía, para valorar la cuestionada actuación de los Mossos de Esquadra. En el debate se ha apuntado a la inoperancia por parte del cuerpo autonómico, tachando de «actuación chapucera» lo que ha ocurrido.

En el plató de ‘Espejo Público’ han sido predominantemente críticos con el modo de proceder con respecto a Puigdemont, pero Gonzalo Miró se ha desmarcado de esa corriente de pensamiento y ha planteado el impacto que podría suponer políticamente y socialmente su arresto. Ha venido a decir que no conviene justo en el día de la investidura de Illa, que encamina a Cataluña hacia una nueva época.

«Por poner en la mesa. Yo lo que veo es una actuación muy distinta a la que todos tenemos en mente de aquel famoso 1 de octubre. Podíamos haber tenido imágenes parecidas si se le llega a detener en ese momento que estamos planteando. Tú Lorena estás poniendo encima de la mesa si no se le podía haber detenido. Yo entiendo que en la práctica es evidente que sí y todo el mundo entiende que sí», ha empezado exponiendo, dejando entrever que es partidario de no haberle detenido para no provocar altercados.

«Yo no soy experta», le ha cortado la presentadora. «Insisto: si se sabía que iba a venir, si hay un escenario, lo sabe la prensa y lo sabe la gente, ¿no lo sabe la Policía o los Mossos? Pues claro», ha comentado Gonzalo Miró, que no se quedado ahí: «A efectos prácticos aquí lo importante no es si se le detiene a las once de la mañana o las siete de la tarde. Eso no es lo realmente relevante. Hoy, queramos o no, independientemente del show que está montando Puigdemont, estamos entrando en una etapa nueva en Cataluña. Y eso tiene mucha relevancia».

De este modo, Gonzalo señala que, frente a lo que casi todos piensan, este modus operandi podría ser hasta beneficioso para no repetir esas escenas dantescas del 1-O en un día tan trascendental con la investidura del líder socialista. «¿Quién descarta que él mismo después de montar este show, pueda votar y luego se entregue?», ha planteado a continuación.

Ahí es cuando ha entrado en una discusión con Lorena García. «¿Te parece normal que una persona que tiene una orden de detención, se le deje hacer lo que quiera? Hemos hablado durante muchos días del mando a distancia de Puigdemont, pero es que ahora ya es más que mando a distancia, es que maneja el mando enfrente del Parlament», le ha confrontado la comunicadora.

«Lo que quiera no. Es que tú no sabes si se le permite votar a cambio de ser detenido o de entregarse él. Es que no lo sabemos. Por lo que estoy viendo, tiene unos elementos bastante evidentes. Vamos a ver cómo termina, porque queréis juzgar la película a los 20 minutos y no estamos esperando al final como si este hombre ya se hubiera ido», le ha rebatido Gonzalo Miró.

«¿Normalizarías entonces que votara Puigdemont?», le ha preguntado contrariada Lorena. «Si no, explicarme a qué ha venido él. ¿A qué ha aparecido aquí, a soltar tres frases y volverse a largar?», ha clamado. «¿Y tú crees que esto hubiese ocurrido con cualquier otra persona en España? ¿Con otro prófugo de la justicia?», ha seguido abundando la presentadora.

«Es que si a lo mejor me detienes a mi, no se lía la gente a porrazos a la calle como pasaría si detienen a Puigdemont», ha vuelto a señalar Miró, recalcando su teoría de que Puigdemont acabará apareciendo nuevamente para votar: «Yo todo lo que sea no ver a Puigdemont en la votación, me llamaría mucho la atención». «Ese es mi barco, y de ese no me bajo, no entendería que las cosas sucedieran de otra manera», ha subrayado el tertuliano.