El indirecto dardo que Carmen Alcayde lanza ahora a ‘Sálvame’ desde su nuevo puesto en ‘Fiesta’

Este domingo, 11 de agosto, la sección ‘La ventana’ de ‘Fiesta’ ha recibido la visita de Carmen Alcayde. Dicha sección, dedicada a rememorar acontecimientos televisivos ocurridos en Telecinco, ha echado la vista atrás hasta el año 2005, año en el que se estrenó ‘Aquí hay tomate’.

El mítico programa vespertino de Telecinco estaba presentado por Jorge Javier Vázquez y Carmen Alcayde. Tal y como destacó Verónica Dulanto, fue «un programa que hizo historia». Así recordó Alcayde sus inicios en ‘Aquí hay tomate’: «Estaba de nerviosa… No te lo puedes ni imaginar. Me tomaba una caja de valerianas hasta que un día Jorge me dijo: ‘Ya, que tú puedes con todo'».

Acto seguido, la valenciana hizo una sorprendente confesión: «De corazón no tenía ni idea. Hice un casting para un programa en el que iba a hacer de reportera para cosas así como freaks. Luego decidieron que iba a ponerse a mediodía y que iba a ser de corazón porque tendría más tirón o lo que fuera». Eso sí, reconoce que le encantaba «hacer el payaso en televisión», por lo que su momento preferido del programa era cuando «presentábamos los politonos de las llamadas».

Carmen Alcayde recuerda a los enemigos de ‘Aquí hay tomate’ y manda un indirecto recado a ‘Sálvame’: «Nos hicieron buenos»

«Yo me quedo con la primera época del ‘Tomate’, que fue muy juerguista y muy de risas. Luego sí que es verdad que la tensión vendía más y al final presentábamos con el culo apretado, con lo que molaba reírse más», aseguró Carmen Alcayde. Y es que el programa se llevó numerosos enemigos, debido a los comprometidos vídeos y noticias que emitían de ellos.

«Luego vinieron otros que nos hicieron buenos«, se refirió la presentadora, haciendo claramente una alusión velada a ‘Sálvame’. «Íbamos a fiestas y nadie me lo tenía en cuenta», explicó, sobre la relación que mantenía con los famosos a los que daban caña en el programa, como Isabel Pantoja, quien les mandó su último disco firmado. Y es que, tal y como recuerda Carmen, «también la hacíamos ganar mucho dinerito, porque aquello se veía… Hacíamos un 30% de audiencia». «¡Un 30% de audiencia! ¡Ay, quién lo ha visto y quién lo ve ahora!», exclamó Verónica Dulanto, la presentadora de ‘Fiesta’.

Tras la emisión de las imágenes de la última entrega de ‘Aquí hay tomate’, Carmen Alcayde recordó que su despedida fue «todo un acontecimiento»: «Estaba todo Telecinco lleno de gente que vino al último programa. Fue muy triste pero también es verdad que, cuando se cierra una etapa, se abre otra. Fue una época fenomenal», sentenció.