Un invitado de ‘El diario’ se planta e impugna las altas pretensiones de Jorge Javier en directo

Este viernes, ‘El diario de Jorge’ ha cerrado su segunda semana de emisión en las sobremesas de Telecinco con su segunda jornada de busco pareja. Y es que los viernes, Jorge Javier Vázquez recibe en su plató a solteros que buscan el amor y para ello tienen que elegir entre tres candidatos con la ayuda de un familiar o amigo como asesor.

Nada más empezar el programa de este viernes, Jorge Javier Vázquez se sentaba en el sofá junto a Eduarda, Macarena y Marina, tres de las candidatas que iban a luchar por el amor de Alejandro, un joven sevillano de 24 años para conocerlas mejor a las tres.

Después de hablar con las tres y de conocerlas un poco, Jorge Javier Vázquez les pedía a las pretendientas que dejaran el plató y se desplazaran hasta otra de las salas del programa para poder recibir a Alejandro. Y ha sido justo ahí cuando el presentador no se ha contenido al lanzar una crítica a una de las tres invitadas.

Y es que a Jorge Javier Vázquez le llamaba la atención el olor de una de las tres pretendientas. Así, parecía que el perfume de la chica era muy fuerte y hacía que el presentador no pudiera contenerse lo que pensaba y lo que estaba sufriendo.

«Va a ser todo un milagro si no me desmayo», soltaba sin ningún pudor Jorge Javier Vázquez después de preguntarle a sus invitadas cuál de ella llevaba un perfume tan fuerte. Y ninguna ha querido dar un paso al frente para quizás protegerse entre ellas.

Tras ello, Jorge Javier recibía en el plató de ‘El diario de Jorge’ a Alejandro. Tras conocerle un poco mejor, el presentador le daba la opción al soltero de que hablara con sus pretendientas a través de un chat. Y Alejandro optaba por eliminar a Marina. Aunque a decir por su reacción al verla en directo parece que se equivocó con su elección.

Después llegaba el turno de que Alejandro conociera en persona a Eduarda y Macarena y charlara un poco con ellas y las conociera a través de un test. Finalmente, Alejandro optaba por quedarse con Eduarda y Jorge Javier les daba la opción de tener una cita íntima en el bunker.

Alejandro corta en seco a Jorge Javier: «Si no fluye, no fluye»

A lo largo del programa, Jorge Javier Vázquez iba conectando con ellos para saber cómo se estaba desarrollando la cita. Y el presentador no dudaba en recordarles que no tenían ningún tipo de límite. «Podeis llegar al beso», les advertía el catalán al ver que estaban un poco cortados.

Después, Jorge Javier volvía a animarles para que se dejaran llevar pero sus pretensiones eran cortadas rápidamente por Alejandro. «Vamos a hacer las cosas bien», le recalcaba el soltero al presentador negándose a seguir su petición.

Y es que Alejandro ha sido muy claro al recalcarle a Jorge Javier que las cosas tienen que fluir. «Si no fluye, no fluye«, sentenciaba. Tras ello, el presentador les decía que iban a bajar las luces para que pudieran estar más cómodos. Y aunque los invitados se mostraban contentos por haberse conocido no se daban ningún beso rompiendo así con las pretensiones del catalán.