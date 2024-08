Jorge Javier dicta esta dura sentencia a la derrota de Alcaraz con Djokovic: «Me cae fatal»

Si bien Jorge Javier Vázquez suele dedicar su blog de Lecturas a reflexionar sobre el mundo del corazón, esta semana ha cambiado a los dramas de plató por el tenis. El estreno de ‘El Diario de Jorge’ ha coincidido de lleno con los Juegos Olímpicos, por lo que no es de extrañar que el catalán haya terminado escribiendo sobre estos en sus columnas. Pero la confesión más incendiaria han sido las duras palabras que le ha dedicado a Djokovic, a quien ha tildado de «soberbio y antipático».

El comunicador confesaba en su última entrada haberse obsesionado durante las últimas semanas con los partidos de tenis. «Hasta la fecha me habían alegrado con las victorias de los jugadores españoles, pero reconozco que jamás he visto entero un partido de tenis», confesaba el de Badalona, que no podía evitar mostrar su ligera animadversión contra la celebración en París por secuestrar a la audiencia televisiva durante estos días.

Y es que, Jorge Javier Vázquez se encuentra más que aliviado de librarse de la amenaza que supone el deporte en antena a partir de la semana que viene, cuando terminan los Juegos Olímpicos. «España vibra con el jugador murciano y yo estoy feliz porque ningún otro partido suyo volverá a coincidir con mi programa», insistía el periodista sobre Alcaraz.

«Menos mal. El jueves, a las cuatro y media de la tarde, más de tres millones de personas estaban viéndole en La 1. Fue el minuto de oro del día. Durante estos días he llegado a preguntarle a Google cuánto duraba de media un partido de tenis», continuaba explicando el presentador, que lejos de terminar su análisis del fenómeno detrás de su complicado arranque en las tardes de Telecinco, se extendió hasta colar un zasca entre sus párrafos.

«De una manera enfermiza miraba continuamente a qué hora estaban programados, si empezaban a en punto y a qué hora acababan. Pero ya está. Se acabó Alcaraz, no coincidimos más», sentenciaba el de Badalona, que espera reflotar su cuota de pantalla una vez el tenis y las olimpiadas queden fuera de la parrilla. «Lástima que perdiera el domingo con Djokovic porque además me cae fatal. Por soberbio, por antipático y por antivacunas», aseveró Jorge Javier Vázquez, dejando claro su juicio sobre el tenista serbio que arrebató el oro al murciano.