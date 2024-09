Mar Flores dice ‘hasta aquí’ a Sonsoles Ónega ante la pregunta que le hizo en su programa

Desde que Carlo Costanzia y Alejandra Rubio anunciaran en una conocida revista que iban a ser padres, todos los ojos, además de en la pareja, se posaron en las futuras abuelas. Mar Flores y Terelu Campos se convirtieron, sin quererlo, en protagonistas de la historia, por su supuesta mala relación.

Aunque a diferencia de la colaboradora, la modelo siempre se ha mostrado escurridiza al ser preguntada sobre la paternidad de su hijo mayor, este martes, 10 de septiembre, no le ha quedado más remedio. Ya que ha intervenido en directo en ‘Y ahora, Sonsoles’ para promocionar su última colección de moda.

Mar Flores, que fue colaboradora del magacín vespertino de Antena 3 durante la pasada temporada, mantiene una muy buena relación con Sonsoles Ónega, como así se puso de manifiesto durante esta conexión. «Vuelves a casa», le ha dado la bienvenida la presentadora, muy feliz de poder entrevistarla. Tras hablar de su último proyecto profesional, la madre de Carlo Costanzia ha reconocido que se encuentra también en un buen momento personal.

Era en ese momento cuando la comunicadora le lanzaba la pregunta más esperada: «¿Cómo vas a llevar lo de ser una abuela cañón?». Aunque se ha reído ante la pregunta de Sonsoles, Mar Flores ha preferido no entrar en detalles. Tras dejar claro que no iba a comentar nada de su futuro nieto, el programa ha emitido un vídeo que resumía el verano que ha tenido la modelo.

El dardo de Mar Flores al equipo de ‘Y ahora, Sonsoles’

Entre las imágenes, se podía ver que la madrileña había estado muy bien acompañada de un atractivo empresario. La pregunta de la presentadora era obligatoria: ¿era su nuevo novio? Sin embargo, dejando claro una vez más que no iba a hablar de su vida privada, la consuegra de Terelu Campos no ha dudado en pararle los pies a la periodista: «No estamos aquí para hablar de todos los amigos con los que he compartido vacaciones este verano, porque hay muchos».

«Además, hay muchos destinos en los que he estado y no habéis sacado. Así que os faltan amigos y destinos por añadir», ha asegurado Mar Flores al equipo del programa. Tras recordar que habían conectado para hablar de su nueva colección, sí que ha señalado que está soltera, por lo que está en su mejor momento. Unas palabras que ha aplaudido Sonsoles Ónega.

Antes de terminar la conexión, la presentadora ha querido lanzar un mensaje a los periodistas de la prensa rosa. «A ver cuando en vez de celebrar la compañía de un hombre, se celebra que una mujer esté sola y en su mejor momento», sentenció.