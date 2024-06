La indirecta (muy directa) de Mar Flores a Terelu Campos por su controvertida entrevista en ‘De Viernes’

Este viernes, Terelu Campos romperá su silencio con Beatriz Archidona y Santi Acosta en ‘¡De Viernes!’ tras salir la exclusiva de Alejandra Rubio anunciando que se ha quedado embarazada. Durante la entrevista, la colaboradora abordará también su mala relación con la abuela paterna de su futuro nieto, Mar Flores.

Y es que desde que saliera a la luz la relación de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se ha hablado mucho de la guerra que ha existido siempre entre las madres de los dos. Así, la relación entre Terelu Campos y Mar Flores ha estado en boca de todos en los últimos meses.

En este sentido, todos los programas de televisión han analizado cómo Terelu Campos es íntima amiga de Nuria González, la viuda de Fernando Fernández Tapias, la archienemiga de Mar Flores y por ende como habría una guerra entre las madres de Alejandra y Carlo.

Sin embargo, las Campos siempre han defendido que no es que haya una mala relación entre Terelu y Mar Flores sino que directamente no hay ninguna relación entre ellas y por tanto no hay ningún tipo de guerra entre ellas. Pese a todo, es obvio que el hecho de que ahora vayan a ser abuelas genera mayor interés por como puede ser la relación de las dos a partir de ahora.

Este viernes, ‘TardeAR’ arrancaba la sección de ‘salseAR’ asegurando que Mar Flores le había lanzado una puyita a Terelu Campos tras decir que ella nunca se iba a sentar en un plató de televisión para hablar de que iba a ser abuela y de la relación de su hijo. No obstante, algunos colaboradores dejaban caer que ella lo haría a través de una revista.

El dardazo de Mar Flores a Terelu Campos por ‘¡De Viernes!’

Pero a pocos minutos de acabar el programa ‘TardeAR’ se hacía eco de un story de Mar Flores en su cuenta de Instagra que sería toda una indirecta al hecho de que Terelu Campos se vaya a sentar en ‘De Viernes’. En él, se aprecia un helicóptero y las palabras: «Experiencias DE VIERNES».

Algo que muchos consideran que era toda una declaración de intenciones y un dardo hacia su consuegra por sentarse en el plató de Telecinco. «A Mar mucha gracia que Terelu hable en De Viernes no le hace», sostenía Leticia Requejo. «Esto solo alimenta la polémica», sentenciaba Frank Blanco.