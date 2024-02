Mar Flores impugna a Santiago Segura por lo vivido en ‘El Desafío’: «Hablemos con dirección»

Parece que en el momento de las puntuaciones, todo son quejas en ‘El Desafío’. Después de una tanda de impresionantes retos, el jurado del programa de Antena 3 valora el resultado final de cada concursante, pero no todos están de acuerdo con su puntuación. Es el caso de Mar Flores, que este viernes estalló finalmente contra Santiago Segura. La modelo confrontó al miembro del jurado para pedirle explicaciones por la baja puntuación que le otorga semana tras semana.

La modelo se enfrentó en el último programa a un reto de altura con la influencer Marta Díaz. Con los ojos vendados, ambas tuvieron que atravesar un recorrido de postes suspendidas a cinco metros de altura, en unas plataformas que apenas tenían apoyo. «Tengo que hacer una meditación antes de subir, porque tengo que luchar con mi vértigo. Es una situación de inseguridad absoluta y miedo«, explicó Flores, que aseguró que nunca había llegado a completar la prueba en los ensayos.

Finalmente, después de un susto en la penúltima plataforma, completó el recorrido en menos de cuatro minutos, acabándolo antes que su compañera y se llevó la tercera mejor posición de la noche. En el momento de las valoraciones, Juan del Val le otorgó un 7 mientras que Santiago Segura y Pilar Rubio le dieron un 6. Fue ahí cuando estalló contra el humorista. «Haga lo que haga, siempre me puntúa muy bajo y no me parece justo», espetó Mar Flores.

Mar Flores se revuelve contra Santiago Segura

«Pilar me ha puntuado bien dos veces, pero tú siempre me puntúas mal. No pasa nada, a lo mejor te caigo mal…«, sugirió la modelo, que hizo oídos sordos a las justificaciones de Santiago Segura. «El primer día que me subí ahí arriba, me dio un ataque de pánico que me tuvieron que bajar. El segundo, llegué a dar tres pasos, y hoy, lo he hecho», destacó la concursante de ‘El Desafío’, orgullosa de su logro.

Puntuaciones de Mar Flores en ‘El Desafío’

Sin embargo, Segura decidió quitar hierro al asunto y lanzar un chascarrillo a Flores. Pero la modelo se mantuvo firme en su queja: «Simplemente, te digo que no sé… A veces da igual hacerlo que no hacerlo, yo me llevo mi alegría personal. Y si en algún momento quieres que hablemos con dirección para plantear una prueba juntos«, prosiguió enfadada Mar Flores. «Mar, me estoy sintiendo fatal porque me caes estupendamente. Es como decir que el profesor te tiene manía. No me digas eso hombre», le pidió el humorista.

Ante la sonada queja de Mar Flores, Pilar Rubio se alineó con su compañero de jurado, saliendo en su defensa: «Me gustaría exponer qué sentimos nosotros aquí. Hoy pienso que había tres pruebas de 10, pero siempre buscamos cuál gusta más a nivel personal, pero te tenemos muy en cuenta».