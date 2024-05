Víctor Sandoval desmonta así a ‘Supervivientes’ y airea lo que pactó Carmen Borrego

Víctor Sandoval ha sido el último famoso que ha pasado por el pódcast de Malbert, ‘Querido hater’. Y el ex colaborador de ‘Sálvame’ no ha dejado títere con cabeza. Además, ha desvelado grandes secretos nunca contados sobre ‘Supervivientes’ tras su experiencia como concursante.

Una de las cosas más impactantes de las que contó fue cuando reveló que sufrió un desmayo durante su estancia en Honduras y lo que pasó después. «Me caigo redondo. No hay cámaras. Y cuando me encuentran hay que repetir la acción. Yo estaba desmayado, me traen a un médico… Y claro luego la gente decía ‘se ha tirado, se ha tirado’, y claro todos cuestionando si yo me he desmayado o no», relata el que fuera colaborador de ‘Sálvame’.

Precisamente sobre su desmayo, Víctor Sandoval recordó cómo sucedió. Según cuenta, se encontraba con Yurena, compañera de su edición, y se desvaneció mientras estaba subido a un árbol. «Debieron escuchar como me caí porque yo estaba solo. Y veo a Yurena con la cara así, sorprendida, diciéndome que me he caído. Y me dicen los del equipo, ‘esto hay que grabarlo’, y les digo ‘grabar el qué, si ya me he caído'», recuerda entre risas.

SOCORRO🤣 el momento del que habla es esteeeee MEMEO con el teatrillooo

Víctor Sandoval deja caer que la salida de Carmen Borrego «fue programada»

Fue Malbert el que introdujo el tema al comentar la participación de Carmen Borrego en la actual edición de ‘Supervivientes’, la cual tuvo que abandonar por prescripción médica. El influencer empezó diciendo que la hermana de Terelu Campos le «parece maravillosa». «A mí también. Me río de ella que no veas», espetó el colaborador. Tras lo cual, el entrevistador le preguntó si había visto su «pedazo de concurso». Fue entonces cuando su invitado soltó otra bomba.

«Yo también me fui, igual que ella. Cogí mi saco y me fui. Me despedí de todos y me fui. Pero yo sí dije por lo que volvía. Ella ha vuelto porque tenía que volver. Yo los contratos, como hay cláusulas de confidencialidad, no digo nada. Pero vamos, la gente no es tonta», ha asegurado Víctor Sandoval. Ante estas insinuaciones, Malbert le ha preguntado, muy sorprendido: «¿Estás dejando caer que igual tenía una salida programada?». A lo que el tertuliano respondió: «Yo te digo que yo cuando he ido a algún reality sí la he tenido. Aunque digan ellos que no. Me da igual, ya no estoy en la cadena». De esta forma Víctor deja entrever que, antes de poner rumbo a algún reality, ya tenía fecha de vuelta.

Cabe recordar que todos los concursantes que participan en este tipo de realities cuentan con unas cláusulas de confidencialidad que les impiden hablar de ciertos temas. Sin embargo, como ha dicho Víctor Sandoval, él ya no forma parte de la plantilla de Telecinco, y no le importa las consecuencias que puedan acarrear sus palabras. Por ello, también habló largo y tendido del veto que tanto él como todos sus compañeros de ‘Sálvame’ tienen impuesto en la cadena.

Los secretos que NUNCA se han contado sobre "Supervivientes" según Víctor Sandoval😱



Los secretos que NUNCA se han contado sobre "Supervivientes" según Víctor Sandoval😱

Los colaboradores de ‘Sálvame’ tendrían prohibido acercarse a las puertas de Telecinco

Sobre la cancelación de ‘Sálvame’, recuerda que «fue cruel, pero no es cruel eso. Cruel es, que una vez que te sacan de ahí, porque aceptes una oferta de trabajo se te vete». Según él, ese veto se produjo porque «como te has ido a trabajar con la productora a la que hemos cortado el cuello, ahora tú ya no vuelves. Es más, si llegas a la puerta de Telecinco, sale el de seguridad y te dice que ‘fuera’. ¿Tú sabes lo humillante que es eso?».

Víctor Sandoval también contó algo que ocurrió hace dos días: «Alguien se ha acercado a la puerta y le han dicho: ‘Señorita, que llamo al de seguridad’. Ella, que es tan feliz y tan contenta que siempre está bailado». Ante esta explicación, Malbert le ha preguntado si había sido Lydia Lozano la afectada, y su invitado asintió.