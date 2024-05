Víctor Sandoval se lanza a sentenciar a ‘TardeAR’ con este crudo vaticinio sobre Ana Rosa

Víctor Sandoval se ha despachado implacable contra Ana Rosa Quintana y ‘TardeAR‘ en el podcast ‘Querido Hater’ de Malbert. El excolaborador de ‘Sálvame’ ha irrumpido como un torbellino con una entrevista kamikaze en la que no se ha mordido la lengua a la hora de acribillar y ensuciar la imagen de Mediaset desde diferentes primas.

Preguntado sobre si cree que la cancelación de ‘Sálvame’ fue una decisión politizada, el tertuliano ha sido categórico. «Absolutamente, desde que los partidos políticos se meten en el entretenimiento… También es una decisión política que Ana Rosa esté por la tarde. Y ahora a ver cómo la levantas, la levantarás en septiembre si la quieres levantar, que yo creo que la levantarán porque lleva mucho tiempo sentada tiene que darse un paseo», ha sentenciado, augurando una posible retirada.

«Lo siento, hija, es lo que hay, igual que los demás estamos en nuestra casa desde hace un año», ha añadido Víctor Sandoval con evidente resentimiento. Para él, ‘TardeAR’ es un programa que le desagrada profundamente: «Me parece antiguo». Y considera sin cortapisas que sus exiguos resultados son más que merecidos. «Es súper fracasAR, te vas a hostiAR, porque vaya hostia», se ha mofado.

Al hilo, el catalán ha cuestionado los colaboradores que Ana Rosa Quintana ha reunido en torno a ella. «Qué de gente tienen en el programa eh. Patricia Pérez, Alaska… Todos mis amigos. Venga, lleva más, está Paquito Claver, llévalo también», ha ironizado Sandoval.

Además, ha recordado las declaraciones de Ana Rosa antes de estrenar ‘TardeAR’ en las que dijo a lo medios que hacer menos de un 14% de audiencia era un fracaso. «¿No decía que si hacía menos de un 14% se iba? Llevo con la mano así (diciendo adiós) ocho meses», ha proseguido Víctor Sandoval.

Por otro lado, tampoco se ha cortado un pelo a la hora de cuestionar las expulsiones de los realities, azuzando el fantasma del tongo. «Cuando he ido a realities he tenido programada mi salida. ¿Tú dejas tu negocio en manos del público?», ha planteado, dejando caer que todo está guionizado y que no lo decide la audiencia como hacen creer.