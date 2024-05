Xelo Montesinos habla claro de cómo fue el relevo de ‘Sálvame’ a ‘TardeAR’: «Ha sido muy duro»

Xelo Montesinos, la CEO de Unicorn Content y socia de Ana Rosa Quintana, es sin lugar a dudas una de las directivas más poderosas de la televisión. Y es que su productora es la que más horas de televisión produce gracias a controlar las mañanas y las tardes de Mediaset.

Xelo Montesinos y Ana Rosa Quintana llevan 30 años trabajando codo a codo desde que coincidieron en el ‘Sabor a ti’ de Antena 3. Tras ello, fueron socias en Cuarzo Producciones hasta que ambas vendieron sus acciones y lanzaron su propia productora, Unicorn Content con la que ahora producen ‘La mirada crítica’, ‘Vamos a ver’, ‘TardeAR’, ‘Tiempo al tiempo’ y ‘Fiesta’.

Además de CEO, este año Xelo Montesinos ha retomado su labor de directora al ponerse al frente de ‘TardeAR’ junto a Juan Serrano. Y precisamente para hacer balance del salto a las tardes de Ana Rosa Quintana, la socia de la presentadora ha concedido una entrevista a Informalia.

Al respecto de si el reto de saltar a las tardes está siendo más difícil de lo que esperaban, Xelo Montesinos es clara: «Nosotras no pedimos pasar a la tarde, Ana Rosa lo ha dicho. Se le pidió este favor de pasar a la tarde, ella se lo pensó mucho, pero por la cadena y la relación que tiene con Mediaset decidió hacerlo. Y no te voy a engañar, ha sido duro. Llevamos seis meses de programa y ha sido muy duro, porque después de 18 años en la mañana, pasar a la tarde…».

«Conocíamos la franja porque lo hicimos en Antena 3 (‘Sabor a ti’), pero era reciclarse y hacer otro modelo de información y entretenimiento. Fue duro por la competencia y porque las otras dos generalistas no tienen publicidad y eso también repercute. Pero hay una cosa positiva, dentro de lo duro que ha sido escalar la montaña de la tarde, a nivel de target comercial estamos muy por encima de la media. Tenemos un público muy rentable», añade la directiva.

Además, la mano derecha de Ana Rosa no duda en volver a recordar que ‘TardeAR’ no juega en las mismas condiciones que ‘Y ahora Sonsoles’. «No jugamos con las mismas armas. Si te vas 15 minutos a publicidad y vuelves, el espectador no espera. Se va y luego no sabes si vuelve», asevera al respecto. «Me sigue sorprendiendo, pero cada uno tiene su modelo de negocio. Yo me preocupo de retener al espectador de la mejor manera posible, porque yo sí tengo que retenerlo», prosigue diciendo sobre el hecho de que Antena 3 vaya sin publicidad.

De un posible sorpasso a Sonsoles a la política en ‘TardeAR’

Al preguntarla por si ve que el ‘sorpasso’ de ‘TardeAR’ a ‘Y ahora Sonsoles’ está próximo, ella no lo duda. «No creo en el sorpasso porque es cuestión de lo que das. Sobre todo siendo un infoshow de actualidad. Tienes que tener los mejores scoops, los mejores colaboradores, la mejor líder de opinión y presentadora… que la tengo yo. O me tiene ella a mí. Son un cúmulo de muchas cosas. Cuando empieza un programa hay que lucharlo, solo llevamos seis meses, y para que un programa adquiera alma y familiaridad necesita un proceso y rodaje», defiende.

Algo de lo que se ha hablado mucho es de la presencia de la política en ‘TardeAR’ pese a que se descartó que la tuviera. No obstante, ahora la productora asegura que no siguen apostando por ella porque no les funciona. «Queríamos dar un paso más, sobre todo sabiendo que la política no tenía cabida en la tarde. Lo hemos intentado un par de veces y no tiene fuerza, y la gente que lo quiere, ya tiene identificado dónde encontrarlo y se va, por ejemplo, a ‘Todo es mentira’, de Risto. Querían algo de más entretenimiento», sentencia. Pese a ello, Ana Rosa si que apuesta por hacer editoriales políticos cada vez que puede como el que hizo contra Pedro Sánchez.

Xelo Montesinos habla de ‘Sálvame’ y La fábrica de la tele

Sobre si ha sido complicado tomar el relevo de un programa tan consolidado y diferente como ‘Sálvame’, Xelo Montesinos echa balones fuera. «El público de Telecinco estaba acostumbrado a un tipo de programa y ahora es otro, ni mejor ni peor. Ellos hacían un formato de puro entretenimiento y puro salseo. El nuestro tiene tres pilares, que son la seña de identidad de esta productora: la mesa VIP, la actualidad de denuncia y SalseAR».

Tras ello, Xelo no duda en comparar ‘TardeAR’ con ‘Y ahora Sonsoles’ recordando que lo que hizo Antena 3 fue copiar lo que ellos hicieron con ‘Ya es mediodía’. «Es más parecido al programa de Sonsoles, porque el programa de Sonsoles es Ya es mediodía… que lo hacíamos nosotros también. Al final la gente aprende y se va, que esto me suele pasar mucho», recalca.

Sobre la marcha de Sonsoles Ónega, Xelo Montesinos asegura que lo entiende y recuerda que no solo se ha fue ella sino que también se fueron la directora, redactores y colaboradores. «Es lícito que cada uno decida dónde crecer, dentro de la productora o fuera. Pueden decir, ‘mira, me han ofrecido esto’. Y si yo no te lo puedo ofrecer, pues lo entiendo. Esto es así y descubrir talento es un orgullo», confiesa.

Lo que está claro es que ‘TardeAR’ se ha beneficiado de la salida de La fábrica de la tele de Mediaset. Pero Xelo deja claro que nunca les vio como rivales. «Nunca han sido rivales, sino compañeros. Otra cosa es el juego de la televisión», asevera. «Si en tu propio programa piensan diferente, ¿cómo no va a ocurrir en productoras distintas? Cada uno tiene su modo de negocio y línea editorial, pero nunca he considerado un rival a La Fábrica. Mi rival está en frente, no en la propia casa. El rival es Antena 3 y TVE, que en su caso hace telenovelas y es más difícil, porque no es el mismo producto», concluye al respecto.