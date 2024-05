El demoledor aviso que Carmen Borrego le suelta a su hijo ante los rumores de su montaje con Paola

Carmen Borrego decidió pronunciarse este martes en ‘Vamos a ver’ sobre los últimos rumores que rodean a su hijo. Y es que, tras las últimas imágenes de José María Almoguera y Paola Olmedo de vacaciones, muchos ponen en duda más que nunca si verdaderamente se trata de una separación o tan solo es un montaje. Tras conocer la última hora de la pareja, la malagueña ha querido lanzar un contundente mensaje a su hijo desde plató.

Adriana Dorronsoro no tardó en acorralar a la hija de María Teresa Campos para sonsacarle el estado actual de la pareja. «Yo no sé nada de la vida de mi hijo. En estos momentos no hay ningún tipo de relación. No sé si están juntos, si están separados… yo les deseo lo mejor», contestó tranquilamente la madre de José María Almoguera.

Carmen Borrego no atraviesa el mejor momento con su hijo, por lo que escogió muy bien sus palabras a la hora de hablar sobre el tema con los colaboradores de ‘Vamos a ver’. «Desde que esto ocurrió yo he visto y he oído un montón de informaciones. A parte que sabéis que no quiero hablar de mi hijo, llevo mucho tiempo sin quererlo hacer», comenzó advirtiendo la antigua superviviente.

Carmen Borrego: «No voy a ir en contra de mi hijo»

Carmen Borrego en ‘Vamos a ver’

«Es inevitable ante esto que conteste, pero solo puedo decir que no sé nada», insistió Borrego antes de revelar lo único que desea tanto a su hijo como a su antigua (o aún) nuera. «A mí me gustaría que ellos fueran felices, juntos o separados. Creo que teniendo un bebé tan pequeño como tienen el estar juntos favorece el núcleo familiar», añadió la hermana de Terelu Campos.

Aunque la malagueña se esforzó por esquivar las comprometedoras preguntas de sus compañeros, que la obligaban a posicionarse constantemente, Carmen Borrego mantuvo su mantra durante toda la emisión. «Yo no voy a ir en contra de mi hijo, no voy a ir en contra de ella porque será siempre la madre de mi nieto y no voy a ir en contra de ellos«, sentenció de forma rotunda la malagueña.

«Yo creo que sinceramente tu hijo no se ha divorciado de su mujer, tu hijo se ha divorciado de ti», señaló entonces Dorronsoro, algo que Borrego llegó a corroborar sembrando también la duda sobre el supuesto montaje. «De mí está claro que se ha divorciado, de su mujer no lo sé», respondió con gesto muy serio la antigua concursante de ‘Supervivientes’, que continuó escuchando como sus compañeros denunciaban las mentiras de Almoguera.

Finalmente, y aunque no quería entrar a debatir sobre el asunto, Carmen Borrego no se ha podido quedar callada y ha lanzado un severo aviso a su hijo José María. «Espero que no se arrepienta porque cuando el único objetivo de una pareja es separarte de tu familia, eso nunca sale bien», concluía.