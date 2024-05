Alexia Rivas da un volantazo con Ángel Cristo y lo que se atreve a señalar contra él trae cola

Alexia Rivas consuma un bandazo en su opinión sobre Ángel Cristo en ‘Supervivientes’. Al hablar en ‘Vamos a ver’ de la bronca del concursante con Aurah, la colaboradora le ha calificado como un «manipulador» de libro capaz de darle la vuelta a la tortilla para dejarse como culpable.

«Los dos se han hecho lo mismo. Ángel le ha dicho lo mismo a Aurah, se han dicho la misma frase el uno al otro. Yo ayer sí que vi que Ángel es una persona que, aunque te haya hecho lo peor del mundo, consigue que al final le pidas perdón por algo que te ha hecho él», ha comenzado comentando.

«Tiene tal nivel de manipulación, que consigue darle la vuelta a la tortilla con esa calma tensa que tiene, que al final le pides perdón», ha sentenciado Alexia Rivas. «Porque va de víctima siempre», ha apuntado Kike Calleja. «Yo no creo que Ángel vaya de víctima y manipulador, todo lo contrario y él ha dicho: ‘yo no me pliego a nadie'», ha rebatido Joaquín Prat.

«Es manipulador, es muy manipulador», ha aseverado Alexia nuevamente. «Es el más inteligente de todos», ha confrontado el presentador matinal de Telecinco. «Sí, es listo, pero puedes utilizar la inteligencia para cosas buenas o usarlas para cosas malas y él la utiliza para mal, retorcidamente», ha rematado la tertuliana sin filtros.