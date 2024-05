‘TardeAR’ desmantela ahora este posible montaje de José María Almoguera y Paola Olmedo

Parece que el culebrón en torno a José María Almoguera y Paola Olmedo tiene un nuevo episodio. Después de que ‘Así es la vida’ destapara que la pareja había sido pillada junta en un concierto; ahora ha sido ‘TardeAR’ la que ha mostrado unas imágenes en las que se ve a los dos de viaje juntos junto a los hijos de Paola y su madre.

Así, según el espacio que presenta Ana Rosa Quintana el hijo de Carmen Borrego y su mujer habrían pasado el puente de mayo juntos de viaje después de que hace un mes anunciaran su separación. «Ahora crecen las dudas sobre si realmente se querían separar o protagonizar un montaje porque ahora el lío es que están todo el día juntos, viajan juntos. La pregunta es ¿se han reconciliado?», preguntaba la presentadora.

Después, ‘TardeAR‘ se hacía eco de unas imágenes en las que se ve a José María Almoguera y Paola Olmedo de viaje en Andorra. «Me cuentan que han estado desde el 1 hasta el 4 en Andorra y estaban acompañados de la adre de ella, de los tres hijos y una hermana de Paola. Y lo que me dicen es que habían alquilado una furgoneta para 8-9 personas y han recorrido Andorra en ella», explicaba Álex Álvarez, uno de los reporteros del espacio.

«Todo esto es muy raro», aseveraba Ana Rosa Quintana justo al volver del vídeo. «Yo lo que no entiendo es que si ellos vendieron su separación qué hay de malo en que se les vea que han vuelto porque yo creo que ha habido una reconciliación por lo que me cuentan», apostillaba el reportero de ‘TardeAR’ explicando que los dos querían que nadie les pillara y estaban yendo de incógnito.

‘TardeAR’ cuestiona un posible montaje de José María Almoguera y su mujer

Después, los colaboradores de ‘TardeAR’ debatían si todo ha sido un engaño y nunca ha habido una separación o si ahora se han reconciliado. «A lo mejor no se han separado nunca«, soltaba Ana Rosa. «No, separación si hubo», aseveraban tanto Silvia Taulés como Marisa Martín Blázquez. «Es que esto era un plan de Paola con sus hijos, no estaba incluido Jose», destacaba Taulés que ya había avanzado que Paola se iba a ir de viaje a Andorra.

«Él quería volver pero yo lo que no entiendo es a que están jugando porque todas las informaciones que llegan del entorno son informaciones por parte de Paola», añadía por su parte Leticia Requejo a lo que Silvia Taulés apostillaba que Paola está preocupada porque cree que tiene un topo.

Finalmente, era Ana Rosa Quintana la que no se podía contener en dar su opinión sobre este asunto. «A mi perdonadme tú has roto, has dado una exclusiva que la exclusiva era en realidad vamos a poner verde a la madre de él. ¿Y ahora se va de viaje con la suegra? Es que no se entiende. Acabas de romper una pareja y siempre hay un tiempo de separación pero irte de viaje cuando acabas de romper y no solo con tu ex si no con su adre es que no tiene sentido», sentenciaba. «Todo esto es un montaje«, concluía Requejo.