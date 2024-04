Joaquín Prat debe frenar en el acto lo que se insinúa ahora de Ana Herminia y Ángel Cristo

Joaquín Prat no ha consentido que se vuelque la responsabilidad de la mala relación entre Ángel Cristo y Bárbara Rey sobre Ana Herminia, a la que algunos de sus colaboradores le han llegado a tildar de «pajarraca». La pareja del concursante de ‘Supervivientes’, que ahora se localiza en Honduras para celebrar una boda simbólica el domingo, está en el punto de mira y se señalada como inductora de las duras palabras de Ángel sobre su madre en televisión.

«Ana no puede ver a Bárbara Rey ni por activa ni por pasiva, no quiere que se case pero no le queda más remedio porque están enamorados», ha sostenido Marta López. «Ángel es su hijo y le querrá toda la vida. Ella está feliz de verle contento y separa mucho quién es su hijo de quién es la mujer con la que se va a casar. No tienes por qué soportar a las parejas de tu hijo. Si no se soportan ni la una ni la otra, qué narices van a estar juntos en una boda haciendo el paripé», ha comentado Isabel Rábago en mitad del debate sobre si la vedette asistiría o no al futuro enlace oficial.

«La vida no es de color de rosa. Cuánta gente puede estar ahora mismo comiendo en su casa y pensando: ‘si yo no soporto a mi suegra o si yo no soporto a mi yerno'», ha apostillado como reflexión Joaquín Prat. «Lo que no puedes hacer es echar la culpa a tu nuera de cómo se comporta tu hijo, que es lo que hace Bárbara Rey, que vincula el comportamiento de su hijo y el hablar en televisión a cuando Ana Herminia entró en su vida. Bárbara acusa a Ana de manipular a su hijo porque antes no era así», ha afirmado Miguel Ángel Nicolás.

«Ángel no ha hablado manipulado por Ana, Ángel quería hablar de su madre desde hace mucho tiempo», ha aclarado Pepe del Real. «Si algo tiene claro Bárbara es que la persona que verbaliza todo eso que le hace daño es su hijo y no mete a Ana», ha confrontado Isabel Rábago. «¿Pero empujado por quién?», ha planteado Miguel Ángel, dando pábulo a la teoría de que Ana Herminia habría empujado al superviviente a exponerse así en TV.

«Ahora bien, esta señora está aprovechando y está utilizando esto», ha añadido Rábago, que ha recordado algo importante: «No hay que olvidar que ella también se sienta en ese plató de televisión en el que se sienta Ángel. A lo mejor, si Ana se hubiera mantenido al margen, Bárbara se hubiera focalizado solo en su hijo».

Tras escuchar a sus colaboradores, Joaquín Prat ha dicho basta y ha frenado ese debate que, en sus palabras, destilaba un «tufo machista». «No podemos descargar la responsabilidad siempre en la pareja de su hijo, que al final eso es un poco machista», ha sentenciado. «Se le describe como una especie de mujer maligna que manipula a un botarate para que diga lo que ella quiere que diga y no, quien lo dice es Ángel», ha continuado el presentador.

«Sí, pero tu mujer puede quitar hierro al asunto diciendo no vayas, no hables, no te va a venir bien, no ataques a tu madre o todo lo contrario», le ha rebatido Miguel Ángel Nicolás. «No podemos culpar a Ana Herminia pero es la primera que está echando leña al fuego», le ha contrariado también la copresentadora de ‘Vamos a ver’, Adriana Dorronsoro.

«Es una pajarraca en el sentido de que aprovecha el más mínimo resquicio para dar un dardo a Bárbara Rey», ha llegado a verbalizar Pepe del Real. Algo que ha frenado también inmediatamente Joaquín Prat. «Oye, por favor eh, por favor», le ha cortado en seco. Para rematar y zanjar la tertulia, el comunicador ha roto una lanza a favor de Ana Herminia: «No ha dicho nada tan grave de Bárbara como para llevarnos las manos a la cabeza. El que ha contado lo que ha contado es Ángel» y, por cierto, nadie ha desmentido a Ángel de todo lo que contó sobre su vida».