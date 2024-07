Ana Herminia tira de la manta y da un giro a su relación con Finito de Córdoba en ‘De Viernes’

‘De Viernes’ le tiene algo preparado a Finito de Córdoba que le va a colocar directamente en el disparadero. Ana Herminia, la pareja de Ángel Cristo, se sienta en el plató del programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona con unas pretensiones muy delicadas para el diestro. Según ella, va a contar toda la verdad sobre su relación con el marido de Arantxa del Sol.

Así, la venezolana da un paso al frente después de meses manteniéndose callada por respeto y por el cariño que se tenían. Ana Illas, tal y como avanza Mediaset, compartirá las confesiones más difíciles, sorprendentes y duras de su vida, afrontará todas las polémicas que han surgido recientemente y aclarará las grandes incógnitas que rodean a su persona.

Unas declaraciones que cambiarán la historia contada hasta ahora sobre ella, Ángel Cristo, Arantxa del Sol y Finito de Córdoba. ¿Cuándo conoció al torero? ¿Qué papel ha jugado Finito en su vida sentimental? ¿Qué relación ha mantenido con él durante todos estos años? ¿Cuáles son sus sentimientos después de todos los acontecimientos que se han desencadenado tras la participación de Ángel Cristo y Arantxa del Sol en ‘Supervivientes 2024’? Todas estas preguntas serán respondidas hoy en ‘De Viernes’.

Hasta entonces, el programa ya ha lanzado un cebo bastante impactante: «Durante muchísimos años de mi vida he protegido a Juan y ahora siento como que me ha dejado tirada. Llega un momento en el que dices ‘no vale la pena nada de lo que yo he callado, de lo que yo he pasado y de lo que yo he sufrido’. Es un encantador de serpientes y yo ya no tengo miedo. No puedo más. A mi no se me va a dejar como una mujerzuela porque no lo soy«, advierte desafiante Ana Herminia a Finito de Córdoba.

«Que le pregunten a todos los toreros, que le pregunten a su apoderado o que le pregunten a Fran Rivera cuándo me conoció. Yo soy una víctima y lo que yo he hecho ha sido quererle y protegerle durante muchísimos años«, desliza, insinuando que entre ellos ha habido cosas que podría demostrar y que a Finito no le gustaría que salieran a la luz.

«Yo me enamoré de él como loca y me rompió el corazón en muchos pedacitos», dice Ana al final del cebo sobre Finito de Córdoba. Un simple aperitivo de todo lo que se avecina este viernes y de todo lo que está dispuesta a contar. Mientras, Ángel Cristo escuchará con atención la entrevista en directo desde una sala cercana en los estudios de Telecinco.