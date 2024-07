Los cuatro invitados de ‘De Viernes’ para conseguir el liderazgo ya sin ‘Tu cara me suena’

Tras la final de ‘Tu cara me suena 11’, se acaba la batalla entre el talent show y ‘De Viernes’. Por ello, Telecinco no quiere desaprovechar la ocasión y aprovechar el buen momento que atraviesa el programa para seguir creciendo en audiencia y liderar la noche ahora que ya no tendrá de rival al talent de Antena 3.

Por ello, el espacio que presentan Beatriz Archidona y Santi Acosta contarán con cuatro invitados estelares en su nueva entrega de este viernes con la que pretenden mantener los buenos datos que cosechó el pasado viernes cuando anotó un buen 12,1% frente a la final de ‘TCMS’.

Tras casi un mes retrasando la entrevista de Carmen Borrego y su marido José Carlos Bernal tras conseguir llevar al plató a Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez o el reencuentro de Arantxa del Sol, ‘¡De Viernes!’ llevará por fin este viernes a la colaboradora de ‘Así es la vida’ y su marido.

Hay que recordar que se tratará de la primera entrevista que concede el marido de Carmen Borrego y la primera vez que los dos se sientan en un plató después de que José Carlos Bernal defendiera a su mujer en su paso por ‘Supervivientes 2024. Los dos hablarán de su relación tras su décimo aniversario.

Ana Herminia y Elena Tablada, invitadas estelares de ‘¡De Viernes!’

Pero además de Carmen Borrego y su marido, ‘¡De Viernes!’ contará con otros dos platos fuertes esta semana. Y es que Beatriz Archidona y Santi Acosta volverán a recibir en el plató a Elena Tablada. La ex-concursante de ‘Bailando con las estrellas’ regresa al programa para hablar de su victoria judicial a su ex Javier Ungría por la custodia de su hija.

Así, la ex de David Bisbal contestará a todas las preguntas de los colaboradores sobre esta victoria a Javier Ungría y aclarar todos los rumores que han salido sobre este juicio. Además no dudará en responder a las palabras del ex-concursante de ‘Supervivientes 2024’.

Por otro lado, Ana Herminia, la pareja de Ángel Cristo también regresará al plató de ‘¡De Viernes!’ tras la entrevista de Arantxa del Sol y su reencuentro con el propio Ángel. Así, la pareja del hijo de Bárbara Rey aclarará todo lo sucedido entre ella y Finitode Córdoba y cuál es la relación de los cuatro a día de hoy.