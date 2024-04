El chef Francis Paniego sale en defensa de ‘MasterChef’ cargando así contra quienes lo critican

Lo que era un simple abandono ha derivado en una de las grandes polémicas de la historia de ‘MasterChef’ y eso que ha habido muchas alrededor del talent de cocina. Pero después de que RTVE haya enviado un comunicado y eliminado la entrega del pasado miércoles son muchos los que siguen pidiendo la cancelación del programa y el despido de Jordi Cruz. Es el caso de José Ramón Patterson.

Y en medio de todo este huracán de críticas al talent de cocina producido por Shine Iberia, el chef Francis Paniego, que será uno de los invitados de la sexta entrega de ‘MasterChef 12’ el próximo lunes ha querido dar la cara por el programa de TVE,

Así, Francis Paniego participará en la prueba de expulsión del próximo lunes en un reto en el que también aparecerá Mercedes Milá para acompañar al jurado. Y por ello, el chef riojano ha querido agradecer a ‘MasterChef’ lo mucho que ha ayudado a potenciar la cocina en nuestro país.

«El lunes volvemos a @MasterChef_es estoy orgulloso de colaborar con un programa, que ha puesto la cocina en horario máxima audiencia, que ha descubierto a millones de personas lo que era la cocina y que ahí sigue, erre que erre, triunfando a pesar de algunos», empieza recalcando el chef tres estrellas Michelín.

«Me sorprende la ingenuidad de algunos q creyeron q se podía superar la franja de las 13h o de las 19h con un programa de cocina convencional, q son muy buenos, pero son otra cosa. @Masterchef ha superado esa franja xq genera espectáculo entono a la cocina», prosigue defendiendo.

El lunes volvemos a @MasterChef_es estoy orgulloso de colaborar con un programa, que ha puesto la cocina en horario máxima audiencia, que ha descubierto a millones de personas lo que era la cocina y que ahí sigue, erre que erre, triunfando a pesar de algunos. #YoConMasterchef pic.twitter.com/3c4Mkrefjv — Francis (@FrancisPaniego) April 26, 2024

Me sorprende la ingenuidad de algunos q creyeron q se podía superar la franja de las 13h o de las 19h con un programa de cocina convencional, q son muy buenos, pero son otra cosa.

@Masterchef ha superado esa franja xq genera espectáculo entono a la cocina, 🧵 — Francis (@FrancisPaniego) April 27, 2024

Francis Paniego, contra los que critican ‘MasterChef’: «Si no te gusta no lo veas»

Francis Paniego junto al jurado de ‘MasterChef’ y Mercedes Milá

Pero lejos de quedarse ahí, Francis Paniego se atreve a comparar el impacto que ha tenido la posible dimisión de Pedro Sánchez con la polémica que se está generando a ‘MasterChef’ por la controvertida actitud de Jordi Cruz contra Tamara tras anunciar el abandono de su última edición.

«Ha puesto la cocina en el candelero en innumerables ocasiones, la prueba es este debate, que está casi a la par que la posible dimisión de Sánchez. Si no te gusta no lo veas, pero no seáis tan ingenuos, que se nos está quedando una sociedad muy blandita», sentencia.