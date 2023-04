‘La Resistencia’ utiliza a Toni Acosta para hacer algo insólito con Pablo Motos: es mejor verlo

Este lunes, 24 de abril, ‘La Resistencia‘ comenzó la semana con Toni Acosta y Omar Ayuso como invitados. Los actores fueron a presentar su obra de teatro, ‘El Sonido Oculto’, del dramaturgo estadounidense finalista del Premio Pulitzer Adam Rapp.

Sin embargo, lo que más llamó la atención tanto de David Broncano como del equipo del programa, fue el vestido de la actriz. «¿Sabes lo que permite el vestido que llevas? Hacer un croma con él», aseguró el presentador del espacio de Movistar Plus+. Ella admitió que lo había pensado. Y fue entonces cuando el actor comentó sin pensárselo: «Poned a Pablo Motos, que es la competencia».

Y dicho y hecho. Broncano pidió a sus compañeros si podían poner al presentador de ‘El Hormiguero‘ sobre el vestido de Toni Acosta. «Esto es sensacional», comentó, entre risas, el humorista, mientras el equipo del programa colocaban una foto de Motos sobre el vestido de la invitada.

Hicieron varias pruebas, poniendo la imagen más grande o más pequeña, según las bromas del presentador, quien le agradeció a la actriz que hubiese elegido este vestido: «Ha sido un detalle cómico».

¿Esto se considera ropa cómoda? pic.twitter.com/eA9rKBst8N — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 24, 2023

Toni Acosta también protagoniza ‘4 estrellas’, la nueva serie de TVE

Toni Acosta es una de las actrices del momento. No solo está en el teatro con Omar Ayuso, sino que, además, protagoniza la serie de TVE ‘4 estrellas’, donde interpreta a Clara Rojo. La ficción se emite de lunes a jueves contra espacios tan asentados en la parrilla como ‘El Hormiguero’, en Antena 3, o ‘First Dates’, en Cuatro.

La actriz interpreta a un personaje con muchos matices. Una mujer que desembarca en el hotel Lasierra, el negocio familiar de unos amigos, con un gran secreto. Así lo explicó ella misma en la presentación de la serie ante los medios: «Es una mujer que tira sola de su vida, no es nada quejica. Es una madre divorciada, con una hija de padre ausente, un tío que vive fuera y no se ha hecho cargo de la niña hasta que aparece. Una de las claves de ‘4 estrellas’ es que plantea conflictos entre personajes femeninos, no están a expensas de lo que les pasa a sus padres o parejas”.

Junto a Toni Acosta protagonizan la serie actores y actrices tan reconocidos como Antonio Resines, Ana Gracia, Antonio Molero, Dafne Fernández, Luisa Martín, Rosario Pardo o Alejandro Albarracín.