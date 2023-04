Toni Acosta: «Hay pastel para repartir entre ‘4 Estrellas’ y ‘El Hormiguero’, que lleva muchísimos años»

TVE estrenó este domingo en prime time ‘4 Estrellas‘, su nueva serie diaria para el access prime time con Toni Acosta como protagonista. Lo hizo por todo lo alto anotando un 13% de cuota de pantalla y 1.794.000 espectadores en simulcast consiguiendo así el mejor estreno de una serie española en lo que llevamos de temporada.

Tras su estreno en prime time, ‘4 estrellas’ pasará a emitirse de lunes a jueves a partir de las 21:50 horas en La 1 compitiendo así contra ‘El Hormiguero’, ‘First Dates’ o ‘El Intermedio’. Sobre ello le preguntamos a Toni Acota en esta entrevista. ¿Cree que puede hacerse un hueco la serie en una franja tan complicada?

Asimismo, Toni Acosta nos da algunas claves de lo que veremos desde este lunes todos los días en La 1 en ‘4 Estrellas’ y cuáles son los ingredientes que pueden hacer que la gente se enganche a la historia de todos los personajes.

¿Cómo definirías ‘4 estrellas’, de qué va la serie?

‘4 Estrellas’ es un proyecto muy ambicioso. Creo que se trata hacer una serie diaria de prime time con la calidad de una ficción de prime time y somos un equipo, tanto artístico como técnico, guion, producción, maquillaje, peluquería, vestuario y arte que estamos remando para que esto sea factible, porque los tiempos que se manejan en una serie diaria son los que son. Y encima todos los actores hacemos teatro, entonces entendemos mucho lo que es una puesta en escena. Es casi como grabar la vida y hay un ambiente fantástico de trabajo.

¿Qué sentiste cuándo te dijeron que ibas a hacer de hija de Antonio Resines?

Pues mira pensé en que era una deuda saldada, porque Antonio Resines iba a ser mi padre en ‘Padre no hay más que uno’, pero pilló el covid y hubo que sustituirle y nos quedamos con la espinita de ser padre e hija. Pero la vida ahora me lo ha ofrecido para disfrutarlo más en esta serie. Es una maravilla trabajar con Antonio, al verle trabajar entiendes por qué todo el mundo quiere trabajar con él y por qué está tan solicitado. Es una pasada. Yo en esta serie siento que me ha tocado un premio.

Estamos en una época en la que afloran las plataformas pero TVE está apostando fuerte por la ficción diaria, ¿Cómo estás afrontando tú el ritmo de una serie así?

Pues casi como un reto. A mí me parece que hacer una serie diaria es lo más difícil porque hay mucho trabajo, de memorizar y de trabajar los guiones. Es algo que tenía pendiente porque nunca había hecho una diaria. Hice ‘Gym Tony’, pero eso era un código diferente porque eran sketches. Y esto es una serie con una trama de continuidad, donde hay incluso misterio. Hay comedia, drama, vamos lo tenemos todo. Me lo pensé mucho, pero me encantaron los guiones y los compañeros y tiré para adelante.

¿Qué es lo que más destacarías de Clara? ¿Qué es lo que más te gusta de ella?

Es una maravilla de personaje porque es una mujer que tira sola en la vida pero no es nada quejica. Ella sabe que tiene sus circunstancias, es madre divorciada con un padre ausente, que aparecerá, pero es un tío que vive fuera y no se ha hecho cargo de la niña. Lo que más me gusta de Clara es que tira para adelante con sus circunstancias, con humor y con ironía y sin ser quejica. Es como muchas mujeres fuertes que me encuentro hoy en día.

Una de las claves de la serie es que plantea a mujeres con conflicto, no están a disposición o a expensas de lo que les pasa a los hombres. La serie se llama ‘4 estrellas’ por el tema del hotel pero me parece que Dafne Fernández, Marta Aledo, Ana Gracia y yo somos los cuatro personajes que tiramos de la trama y somos cuatro mujeres y eso es algo para destacar.

Toni Acosta y Raúl Prieto en ‘4 estrellas’

‘4 estrellas’ es una gran apuesta que llega a una franja complicada en la que hay programas muy consolidados como ‘El Hormiguero’, ‘El Intermedio’ o ‘First Dates’, ¿cuál crees que es el punto fuerte de la serie para poder hacerse un hueco en el access?

Bueno yo creo que lo que ofrecemos es completamente diferentes y creo que hay pastel para repartir. ‘El Hormiguero’ es un programa que lleva muchísimos años y que tiene una audiencia asentada y nosotros venimos con una propuesta que es ficción y no entretenimiento. Y creo que si puede haber un público. Según me han contado hay tradición de serie diaria en el prime time en otros países europeos como Francia y Reino Unido. Y nosotros nos habíamos acostumbrado a que la diaria es para después de comer. Me gustaría pensar que podemos repartir el pastel.

¿Crees que la gente se puede ver reflejada en los personajes?

Completamente, al final nosotros estamos haciendo la vida. Y lo bueno es que hay mucho tipo de perfiles entre los personajes. Están por ejemplo Rosario Pardo y Francesca Piñón que forman un tándem cómico maravilloso. Luego están todos los jóvenes que también tendrán su trama y queremos que los adolescentes también se vean reflejados.

¿Crees que ‘4 estrellas’ puede tener elementos para enganchar también a los jóvenes que no conectan tanto con la televisión hoy en día?

Yo creo que sí porque esta audiencia joven le gusta mucho los realitys y yo creo que cuando empiezas a ver ‘4 estrellas’ si te enganchas a los personajes al final es como seguir la vida de un pueblo. Y luego tenemos capítulos de 45 minutos que son fáciles de ver.

Al tratarse de un hotel, ¿habrá cameos de actores conocidos en ‘4 estrellas’?

Hay cameos pero más que cameos habrá personajes fijos discontinuos, que son personajes que forman parte del pueblo que entran y salen. Por ejemplo, para mí es histórico volver a ver juntos a Antonio Molero y Luisa Martín. Solo puedo decir que hacen de matrimonio.

Acabas de estrenar también en el teatro ‘El sonido oculto’, ¿cómo lo estás haciendo para poder compaginar teatro, una serie diaria y todo el cine que haces y tener vida?

Es que la vida no se elige, la vida te atropella (risas). Yo tenía el teatro y cuando me ofrecieron la serie lo puse encima de la mesa porque era la primera vez que me lanzaba como productora en teatro, y no podía dejarlo pero a la vez me gustaría hacer la serie. Entonces hecho muchas flores a los equipos porque el equipo de producción de la serie se encarga de que yo pueda llegar al teatro y el del teatro se encarga de que yo pueda cumplir con la serie. Es verdad que tengo menos vida personal pero lo bueno es que el plató está al lado de mi casa, entonces es un regalo porque no pierdo mucho tiempo. Mi disfrute es pasear con mi perra y mi hija. A mi hija le dije que este mes iba a ser complicado y ya está.