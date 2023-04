Pablo Motos descoloca a William Levy con esta muy incómoda pregunta en ‘El Hormiguero’

Este lunes, 17 de abril, William Levy ha inaugurado la semana de ‘El Hormiguero’. El actor cubano acudió al programa de Pablo Motos para hablar de su nuevo proyecto audiovisual, ‘Montecristo’, que se estrenará el próximo 21 de abril en Movistar Plus+. Esta es la segunda vez que el protagonista de ‘Café con aroma de mujer’ visita el espacio de Antena 3.

Sin embargo, antes de entrar en materia, William Levy ha tenido que hacer frente a una incómoda pregunta de Pablo Motos. Todo comenzaba cuando el presentador recordaba una anécdota que le contó el actor durante su primera visita a ‘El Hormiguero’: «En Cuba teníais un cerdo en la bañera entre varios vecinos y era ilegal, ¿no?».

«Te acuerdas de lo que te dije, sí. Lo criamos en el baño y te bañabas con él. Ibas al baño junto a él y hacías el uno o el dos a su lado. Le agarrabas un cariño al puerco que era increíble», contaba el afamado actor internacional. Fue entonces cuando, sin venir a cuento, el presentador le sacaba el tema del comunismo: «Porque cuando en España se habla del comunismo, a lo mejor, tú sientes una cosa diferente, tú que lo conoces, ¿no?».

Pablo Motos con William Levy en ‘El Hormiguero’

Pablo Motos pone en aprietos a William Levy con su pregunta

Esta pregunta dejaba totalmente descolocado a su invitado, que no sabía ni qué responder: «Pues no sé, no sé…». Visiblemente nervioso, William Levy acertaba a decir que «yo, obviamente lo conozco. No sé lo que otras personas sentirían a la hora de esto, pero, bueno, uno que lo conoce, lo vive cuando uno habla de esto».

Poco después, quizá para resarcirse de esta comprometida pregunta que le había formulado al inicio, Pablo Motos le lanzó un piropo que sonrojó al actor: «Eres muy guapo. Eres el Brad Pitt latino». «Eso son palabras mayores», reconoció el invitado, con una gran sonrisa. No obstante, el presentador prosiguió asegurando que «Brad Pitt ha envejecido maravillosamente bien».