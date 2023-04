Pablo Motos hace el anuncio más imprevisto sobre Ana Obregón en mitad de ‘El Hormiguero’

‘El Hormiguero‘ volvía a tratar la polémica maternidad de Ana Obregón que tanto está dando que hablar. Y lo hacía en su ya habitual tertulia de cada jueves, justo después de la visita de la cantante y actriz Belinda. Eso sí, en esta ocasión con la ausencia de Tamara Falcó, que «se nos ha puesto malita», explicaba Pablo Motos.

El presentador preguntó a Juan del Val y Nuria Roca qué tal las vacaciones de Semana Santa, en las que habían estado en Nueva York. Y el colaborador sorprendía con su respuesta: «Estaba muy preocupado, Pablo. He pasado unas vacaciones un poco… Antes de despegar me dice Nuria: ‘a mí esto de Ana Obregón me ha abierto una puerta’…». Y aunque sus compañeros se interesaban por el tema, Juan del Val añadía: «El problema es que no dijo nada más».

Tras hablar del viaje de la pareja a Nueva York, Pablo Motos quiso volver a tratar el tema de Ana Obregón. «Se pretende tipificar la gestación subrogada como un delito de tráfico de personas», introducía, lo que daba pie a Cristina Pardo: «Con Ana Obregón se dijeron muchas cosas, incluso sobre Ana Obregón. Pero a medida que pasaron los días, los políticos se dieron cuenta de que no era buena idea abrir ese debate a pocos días de las elecciones».

Ana Obregón acepta la invitación de ‘El Hormiguero’

Para Del Val «tiene que prevalecer el derecho del menor», por lo que se pregunta qué van a hacer las compradoras con los niños si se acaba tipificando como tráfico de personas. «Hay una situación que hay que regular, pero hay declaraciones que son una falta de respeto a los niños que ya están aquí. Habría que medir las declaraciones», espetaba entonces Nuria Roca.

Por su lado, Cristina Pardo insistía en la complejidad del caso Obregón: «El debate no era de un solo factor o si Ana Obregón era mayor. Hay una serie de factores que hacen su caso diferente a otros». Y Pablo Motos aprovechaba para anunciar que Ana acudirá al programa próximamente: «Creo que vamos a tener la oportunidad de escucharla. La hemos invitado al programa y nos ha dicho que sí. Puede cambiar de opinión, es una gestión que la haces y te dicen que sí».