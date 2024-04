Anabel Alonso da la estocada a Imanol Arias por el modo en que se moja sobre su polémica

Anabel Alonso se ha pronunciado, fiel a su estilo, ante las palabras de Imanol Arias contra la Agenda 2030 en una entrevista a Infobae. El actor de ‘Cuéntame‘ ha aseverado que nos encaminamos hacia una «sociedad sumisa» e «infeliz» por culpa de esos objetivos de desarrollo sostenible y de una tecnología que nos está transformando. «Te asesina», llega a declarar sobre la Agenda 2030 desde Argentina.

«Intento buscar el resquicio y cómo llegar a terminar esta etapa de mi vida sin cumplir la agenda que te asesina. Es decir, si me recomiendan ahora mismo que beba agua de la canilla, no la bebo porque sé que me envenenan. Somos unos vasallos infelices metidos en una tecnología creyendo que nos facilita las cosas y que trabajamos para ella sin reaccionar a cuánto sabe de nosotros y nos transforma», comenta al citado medio.

«Creo que vamos a ser la sociedad más sumisa y más infeliz de toda la historia de la humanidad. Eso sí, con grandes logros y con tipos rarísimos, multimillonarios, que se han adueñado del espacio, de la medicina, del transporte, de lo moral», prosigue Imanol Arias en esa entrevista que tanta controversia está generando y por la que ha sido tildado de «retrógrado».

Preguntado por su batalla judicial por fraude fiscal de más de tres millones de euros a través de una sociedad instrumental, el actor asegura que no temió por su encarcelamiento y reivindica su autoexilio de España: «Tuve miedo de agotarme y de enfermarme y, como mi proceso en España se va a arreglar, quería marcharme de España».

Pues bien, ante toda la polémica que han suscitado sus palabras, Anabel Alonso no ha perdido la oportunidad de mojarse con una publicación de órdago. La intérprete se ha hecho eco de un vídeo manipulado de Imanol sobre la Agenda 2030 en el que dice: «La Agenda 2030 no vale para nada. Ya os digo yo que lo mejor para luchar contra el hambre es comer y lo mejor para luchar contra la pobreza es hacerse rico no pagando impuestos».

Aunque no es eso lo que dice realmente y es una adulteración en redes, Anabel Alonso lo ha compartido y ha reaccionado con un juego de palabras tremendo. «Pa esto hemos quedado. Pa ná má», ha escrito la cómica en referencia a la presunta implicación de Imanol Arias en los Papeles de Panamá por evasión de impuestos.