Alessandro Lequio pregona lo que todos sospechan de José María Almoguera y Paola Olmedo

Alessandro Lequio ha denunciado este martes en ‘Vamos a ver’ el paripé que José María Almoguera ha creado en torno a su divorcio. El colaborador de Joaquín Prat se ha mostrado más contundente que nunca contra el hijo de Carmen Borrego y ha puesto en duda la historia que él y Paola Olmedo han vendido a los medios durante las últimas semanas.

La total normalidad con la que la ex pareja ha seguido viéndose después de anunciar el fin de su matrimonio ha levantado muchas sospechas. «Nunca se han separado, lo han hecho todo por dinero», aseguró el italiano este martes, listo para revolucionar ‘Vamos a ver’ con su teoría.

Alessandro Lequio acusa a José María Almoguera de «estafa»

Alesandro Lequio no se detuvo ahí, y aseguró que tanto Paola Olmedo como José María Almoguera han llevado a cabo «una estafa» durante estos meses vendiendo a diferentes revistas y programas información sobre una separación que jamás se ha producido. Y el ex de Ana Obregón no era el único en plató algo escéptico con el hijo de Carmen Borrego.

Alessandro Lequio en ‘Vamos a ver’

«Tienen una relación absolutamente normal. Es más, yo a él le he escuchado hablar varias veces con ella en el comedor», aseguró Pepe del Real, que no acaba de comprar el supuesto divorcio. El programa también recuperó uno de los últimos encuentros entre la pareja hace tan solo unos días.

El pasado 27 de abril, el hijo de Carmen Borrego y Paola Olmedo acudieron juntos a un concierto en San Sebastián de los Reyes, y también cazaron al Almoguera ayudando en el centro de belleza de su mujer. «Además del concierto, pasaron toda la mañana del sábado juntos y no estaba el hijo en común de ellos», apuntó Aladro, que apoyó las palabras de Alessandro Lequio.

Un testigo que los pudo ver en el concierto aseguró que estaban «bailando juntos» y «charlando animadamente». Por lo que, aunque la pareja haya anunciado por separado el fin de su relación, los hayamos visto hacer su mudanza y hayan culpado a Carmen Borrego como el eje de todos sus problemas, Olmedo y Almoguera siguen demasiado juntos como para no ser marido y mujer.