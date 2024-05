Avance ‘Sueños de libertad’: ¿Qué va a pasar en el próximo capítulo del miércoles 22 de mayo?

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay ofrecerá este miércoles 22 de mayo su capítulo 62 en Antena 3.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, tras estar fuera de peligro y después de despertarse, Jesús decide hacer borrón y cuenta nueva con respecto a su relación con Julia. Así, no dudaba en hacer caso a Begoña y olvidarse de que él no es su verdadero padre pues la pequeña no tiene la culpa. Además le prometía a su mujer que cuando vuelva a casa los negocios serán algo secundario y que pondrá por delante a su familia.

Mientras en la mansión, María se mostraba dolida y decepcionada con Julia por haberse marchado de casa sin permiso para ir al hospital a ver a su padre. Tras ver la actitud de la niña, María se ponía seria con su sobrina y le pedía que se vaya a su habitación a estudiar.

En la fábrica, Andrés se enfrentaba a un nuevo problema empresarial por la producción del nuevo perfume debido a la falta de lavanda. Por su parte, Luis y Joaquín decidían investigar a Gonzalo y optaban por abrir su taquilla. Al hacerlo descubrían que el trabajador tiene documentos que le incriminan y estaban convencidos de que es un topo de Floral y que fue él quien saboteó y apagó la nevera para que las muestras se estropearan.

Por su parte, Tasio llegaba al almacén y le muestra a Carmen un muñeco que había comprado para su futuro bebé. Algo que a ella le descolocaba y más ahora que sabe que su marido es el padre del bebé que espera Claudia. Tras no aguantarlo más, Carmen le contaba a Tasio que Claudia se ha quedado embarazada de él. Al enterarse, ella le pedía que no le diga nada a Claudia pero él está entusiasmado con la noticia y se muestra contrario a dar al bebé en adopción.

Jaime le proponía a Luz que ella ocupe la plaza del hospital universitario Virgen del Carmen mientras él se queda en el dispensario pero la doctora rechazaba su oferta. Paralelamente, Fina acusaba a Marta de no haber hecho todo lo posible para evitar que su marido se queda en Toledo. Y por su parte, Mateo intentaba propiciar un encuentro entre Fina y Rafa para que la dependienta conozca al joven delincuente que le hirió.

En el hospital, Andrés acudía a visitar a Jesús y los dos decidían olvidar las rencillas y tratar de reconducir su relación. Después Begoña acudía a la fábrica a petición de Jesús y terminaba compartiendo cena con Andrés. Un momento que provoca que los cuñados volvieran a acercarse y que Andrés volviera a no poder reprimir sus sentimientos hacia ella.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 62 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el martes 21 de mayo? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 62 de ‘Sueños de libertad’

Tras enterarse de que Luz se va del dispensario, Luis trata de convencerla para que no tire la toalla y luche por quedarse en su puesto. Y aunque ha tratado de hacer ver que la ha olvidado y que su relación no podía volver a darse, Luis no puede aguantarlo más y le confiesa que es la mujer de su vida y los dos terminan besándose.

Andrés tiene un arriesgado plan para solucionar el problema de la lavanda después de descubrir que Olite no está dispuesto a vendérselo y debe convencer a su padre y hermanos. Y es que lo que ha pensado el De La Reina es adquirir los terrenos de lavanda de Olite, algo que parece que a Damián no le convence.

Pese a que Fina lo había rechazado, Mateo ha conseguido convencerla para que visite a Rafa en el reformatorio. Tras hablar con el joven y descubrir que es un buen chico con problemas decide perdonarle. Pero además la dependienta trata que Damián retire la denuncia contra él.

Después de descubrir que Gonzalo puede ser un topo, Luis y Joaquín deciden tenderle una trampa al trabajador. Así, los dos pillan a Gonzalo tratando de quemar un supuesto cargamento de tomillo que previamente le habían hecho creer que era indispensable para sacar adelante el nuevo perfume.

Luz y Begoña hablan en el dispensario de la situación de Jesús y Begoña le dice a la doctora que está convencida de que con este susto de salud, su marido puede cambiar y ser otra vez el hombre cariñoso y protector del que se enamoró. Tras ello, las dos se despiden antes de que Luz tenga que abandonar el dispensario.

Después de contarle lo del embarazo de Claudia, ahora Carmen le dice cuáles son los planes que tiene su amiga y compañera con respecto al bebé. Y por ello, Tasio no duda en contarle a Claudia que sabe lo de su embarazo para tratar de conseguir que no de al bebé en adopción.

Digna decide visitar a Jesús en el hospital y le confiesa que tendrían que arreglar sus problemas antes de que a alguno de los dos les pase algo. Con esa visita, Jesús vuelve a pensar en lo que pasó entre Valentín y Clotilde y después de tener una pesadilla y al escucharle delirar y decir el nombre de su primera esposa, Begoña desconfía de lo que puede pasar ahora.