Avance de 'Sueños de Libertad', capítulo 340 del martes 1 de julio con una insólita alianza y un pacto inesperado

'Sueños de libertad' se encuentra en un momento convulso con la llegada de Gabriel de La Reina, la caída de María que le ha dejado en silla de ruedas así como la aparición de Cristina, que ha puesto patas arriba la vida de Irene y de don Pedro.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', don Pedro no dudaba en interrogar a Marta sobre Cobeaga y si pasa algo con su contrato y ella le confesaba que tuvieron algunos problemas pero lograron convencer al diseñador para seguir adelante con el proyecto. Asimismo, el empresario dejaba caer la complicidad que vio entre Pelayo y Cobeaga. Tras ello, Marta no dudaba en advertir a su marido de las sospechas de don Pedro.

Chema sufría un percance fuera del trabajo pero para no tener problemas legales, él y su hermana Carmen decidían contarle a Tasio que ha sido durante su nuevo trabajo. Y además, la dependienta le pedía a su hermano que se vaya a su casa para poder ayudarle.

Damián le confesaba a Gabriel que don Pedro se niega a su contratación como abogado y que por tanto tienen que votarle en la próxima junta. Para conseguir que salga adelante su propuesta, el patriarca decidía hablar con Tasio para tenerlo de su lado y que vote a su favor y aunque él sigue muy dolido con su padre decide apoyarle. Mientras, Gabriel trataba de conseguir también el apoyo de María y tras descubrirla hablando con don Pedro no dudaba en amenazarla con delatarla si no le apoya y ella terminaba accediendo aunque le hacía una advertencia sobre su tío.

En casa de los Merino, Digna proponía hacer una cena toda la familia junta para tratar de limar asperezas con Joaquín ahora que desconfía completamente de don Pedro. Paralelamente, Joaquín le contaba a Luis su investigación sobre don Pedro y Górriz y que tuvo un encontronazo con su madre por ello. Y el perfumista no dudaba en decirle que se está equivocando y dejándose influenciar por los De La Reina.

En el dispensario, Begoña le daba la última hora a Luz sobre la situación en su casa y la doctora no dudaba en aconsejar a su amiga que se olvide de una vez por todas de Andrés sino quiere sufrir. Por último, Fina le enseñaba a Claudia las fotos que le hizo a Marta y la dependienta se sorprendía del gran talento de su amiga y le animaba a que explote esa afición.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 340 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el martes 1 de julio? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 340 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Gema le propone a Digna celebrar la cena familiar en su casa para evitar que Joaquín no pueda rechazar acudir a ella. Después, Luis no duda en hablar con su madre y le muestra su preocupación por la investigación que está llevando a cabo sobre don Pedro pues está convencido de sus sospechas y quiere desenmascararle. Y precisamente, Tasio hace un descubrimiento sobre la posible relación de Jesús y Górriz.

Paralelamente, Gabriel se reúne con don Pedro para tratar de convencerle para que acepte su contratación como abogado, pero el director de la fábrica se muestra bastante decidido a no apoyar su incorporación pese a que no cuenta con los votos para que eso no suceda. Después de que María le llame para reunirse con él es Irene quien la visita y María le deja claro que ha decidido apoyar a Gabriel.

Mientras, Cristina invita a Luis a pasear por el campo para poder inspirarse en los matices para poder dar con el perfume perfecto para Cobeaga. Y la joven da con la clave que lleva a que el perfumista encuentre lo que le faltaba. Por su parte, Chema trata de filtrear con Claudia mientras Fina le hace una sesión de fotos a su amiga.

Don Pedro decide reunirse con Pelayo para mostrarle su apoyo en su intento de convertirse en el nuevo gobernador civil pero le deja entrever que los rumores sobre su orientación sexual podrían complicarle su ascenso y que debería cuidar su imagen. Y tras ello, Pelayo le plantea a Marta la idea de ser padres para evitar cualquier tipo de sospecha y duda.

Begoña insiste a Andrés que María necesita ayuda y que debería iniciar una terapia de rehabilitación. En ese instante, Damián percibe que la relación entre su hijo y su cuñada es cada vez más distante. Finalmente, Gabriel le deja claro a María que podría denunciarla y acabar en la cárcel pero que lo mejor es que ambos se alíen ahora que ha conseguido que le contraten como abogado en la fábrica.