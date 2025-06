'Sueños de Libertad', avance semanal del 30 de junio al 4 de julio: la verdad sobre la muerte de Jesús y una alianza definitiva

'Sueños de libertad' se encuentra en un momento convulso con la llegada de Gabriel de La Reina, la caída de María que le ha dejado en silla de ruedas así como la aparición de Cristina, que ha puesto patas arriba la vida de Irene y de don Pedro.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Damián está muy agradecido con su sobrino por cómo ha conseguido solucionar el problema del atropello y decidía hacerle una oferta para que se quede a trabajar en la fábrica como abogado. Una decisión que generaba bastante controversia entre los De La Reina. También don Pedro se encaraba con Damián por haberle contratado sin consultarlo pues no se fía del letrado.

Luz se sinceraba con Begoña y le confesaba que si no aprueba el examen está decidida a dejar la medicina para siempre . Pero la enfermera trataba de apoyarla para que no tire la toalla. Mientras, Fina también confesaba que necesita encontrar algo que le haga sentirse útil y motivada.

Por otro lado, Joaquín decidía seguir investigando a don Pedro y no dudaba en contactar con el sargento Pontón para averiguar si el marido de su madre tuvo algún vínculo con Górriz pues sospecha que el director de las Perfumerías esconde algo. Paralelamente, en el laboratorio, Luis y Cristina trabajaban a contrarreloj para presentarle una fragancia a Cobeaga que haga que recuperen su confianza.

En la mansión, tanto Begoña como la propia María trataban de ocultarle a Julia el intento de suicidio de María. Sin embargo, la niña se daba cuenta de que algo pasa y empezaba a hacer preguntas incómodas que podrían terminar destapando la realidad.

Don Pedro decidía visitar a María para presionarla y dejarle claro que desde su caída Andrés está desatendiendo su trabajo y poniendo en peligro a la fábrica. Por último, Begoña, convencida de que María está fingiendo todo lo que la pasa decidía contárselo a Andrés y creaba dudas en su amado, que no sabe a quién creer.

¿Pero qué va a pasar la próxima semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 30 al viernes 4 de julio:

Capítulo 339 de 'Sueños de libertad' - Lunes 30 de junio

Claudia y Fina en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', don Pedro no duda en interrogar a Marta sobre Cobeaga y si pasa algo con su contrato y ella le confiesa que tuvieron algunos problemas pero lograron convencer al diseñador para seguir adelante con el proyecto. Asimismo, el empresario deja caer la complicidad que vio entre Pelayo y Cobeaga. Tras ello, Marta no duda en advertir a su marido de las sospechas de don Pedro.

Chema ha sufrido un percance fuera del trabajo pero para no tener problemas legales, él y su hermana Carmen deciden contarle a Tasio que ha sido durante su nuevo trabajo. Y además, la dependienta le pide a su hermano que se vaya a su casa para poder ayudarle.

Damián le confiesa a Gabriel que don Pedro se niega a su contratación como abogado y que por tanto tienen que votarle en la próxima junta. Para conseguir que salga adelante su propuesta, el patriarca decide hablar con Tasio para tenerlo de su lado y que vote a su favor y aunque él sigue muy dolido con su padre decide apoyarle. Mientras, Gabriel trata de conseguir también el apoyo de María y tras descubrirla hablando con don Pedro no duda en amenazarla con delatarla si no le apoya y ella termina termina accediendo aunque le hace una advertencia sobre su tío.

En casa de los Merino, Digna propone hacer una cena toda la familia junta para tratar de limar asperezas con Joaquín ahora que desconfía completamente de don Pedro. Paralelamente, Joaquín le cuenta a Luis su investigación sobre don Pedro y Górriz y que tuvo un encontronazo con su madre por ello. Y el perfumista no duda en decirle que se está equivocando y dejándose influenciar por los De La Reina.

En el dispensario, Begoña le da la última hora a Luz sobre la situación en su casa y la doctora no duda en aconsejar a su amiga que se olvide de una vez por todas de Andrés sino quiere sufrir. Por último, Fina le enseña a Claudia las fotos que le hizo a Marta y la dependienta se sorprende del gran talento de su amiga y le anima a que explote esa afición.

Capítulo 340 de 'Sueños de libertad' - Martes 1 de julio

Don Pedro y Gabriel en 'Sueños de libertad'

Gema le propone a Digna celebrar la cena familiar en su casa para evitar que Joaquín no pueda rechazar acudir a ella. Después, Luis no duda en hablar con su madre y le muestra su preocupación por la investigación que está llevando a cabo sobre don Pedro pues está convencido de sus sospechas y quiere desenmascararle. Y precisamente, Tasio hace un descubrimiento sobre la posible relación de Jesús y Górriz.

Paralelamente, Gabriel se reúne con don Pedro para tratar de convencerle para que acepte su contratación como abogado, pero el director de la fábrica se muestra bastante decidido a no apoyar su incorporación pese a que no cuenta con los votos para que eso no suceda. Después de que María le llame para reunirse con él es Irene quien la visita y María le deja claro que ha decidido apoyar a Gabriel.

Mientras, Cristina invita a Luis a pasear por el campo para poder inspirarse en los matices para poder dar con el perfume perfecto para Cobeaga. Y la joven da con la clave que lleva a que el perfumista encuentre lo que le faltaba. Por su parte, Chema trata de filtrear con Claudia mientras Fina le hace una sesión de fotos a su amiga.

Don Pedro decide reunirse con Pelayo para mostrarle su apoyo en su intento de convertirse en el nuevo gobernador civil pero le deja entrever que los rumores sobre su orientación sexual podrían complicarle su ascenso y que debería cuidar su imagen. Y tras ello, Pelayo le plantea a Marta la idea de ser padres para evitar cualquier tipo de sospecha y duda.

Begoña insiste a Andrés que María necesita ayuda y que debería iniciar una terapia de rehabilitación. En ese instante, Damián percibe que la relación entre su hijo y su cuñada es cada vez más distante. Finalmente, Gabriel le deja claro a María que podría denunciarla y acabar en la cárcel pero que lo mejor es que ambos se alíen ahora que ha conseguido que le contraten como abogado en la fábrica.

Capítulo 341 de 'Sueños de libertad' - Miércoles 2 de julio

Joaquín estalla contra don Pedro en 'Sueños de libertad'

Siguiendo el consejo de Begoña, Andrés trata de convencer a María para que acepte la contratación de una enfermera que le ayude a su rehabilitación y sus cuidados pues él tiene que seguir trabajando y no puede estar las 24 horas junto a ella. Y aunque se muestra reticente termina aceptando.

Gabriel acude al despacho de la fábrica para firmar su contrato como abogado de la empresa. Allí conoce a Cristina y parece que la complicidad entre ellos es muy buena. De hecho, más tarde en la cantina las chicas se dan cuenta del filtreo de Gabriel con ella y Cristina se muestra ruborizada porque ella tiene pareja.

Después, en el laboratorio Cristina y Luis le enseñan a Cobeaga la nueva muestra y el diseñador se muestra fascinado y como agradecimiento les propone asistir al desfile del lanzamiento de su colección en París. Paralelamente, Cobeaga se encuentra con Pelayo y le invita a cenar para poder despedirse personalmente de él pero el marido de Marta lo rechaza de inmediato. Mientras, Marta le confiesa a Fina que Pelayo le ha propuesto que tengan un hijo para protegerse y defender la imagen de su matrimonio. Una noticia que a Fina no le hace ninguna gracia y Marta se encuentra descolocada sin saber qué hacer.

Joaquín accede finalmente a acudir a la cena familiar con don Pedro pero se muestra muy apático. Y tras un comentario, Joaquín no aguanta más y explota contra el marido de su madre señalándole directamente de ser el culpable de la muerte de Jesús. Tras lo sucedido, Digna decide no callar más y le confiesa la verdad de lo que pasó con Jesús.

Después de su último desencuentro, María y Raúl tienen un momento íntimo después de que ella le pida perdón por pagar su frustración con él. Y Begoña les termina viendo y no duda en interrogar a su cuñada sobre esta relación. Finalmente, Gabriel decide quitarse la careta y le revela a María su alianza con Jesús para acabar con Damián y le amenaza con denunciarla por la muerte de Víctor Zárate si no se alía con él.

Capítulo 342 de 'Sueños de libertad' - Jueves 3 de julio

Begoña y Andrés en 'Sueños de libertad'

Tras la tensa cena familiar y acusarle de haber matado a Jesús, Joaquín opta por pedirle perdón a don Pedro tras descubrir toda la verdad por boca de su madre y le agradece cómo actuó para proteger a Digna. Mientras, don Pedro aprovecha la situación para darle su versión de lo sucedido y le revela que Jesús sobornó a Górriz consiguiendo que el hijo de Digna se olvide de todo lo que le han dicho Damián y Andrés y después no duda en contárselo a Luis y Gema.

Andrés se pone manos a la obra para escoger a la enfermera que se encargue de cuidar de María y Begoña se ofrece de ser ella quién escoja a la candidata ideal para el puesto. Mientras, María no duda en decirle a Raúl que tienen que evitar su complicidad en público pues como Andrés se entere toda su estrategia se va al traste. Tras ello, el chófer toma la decisión de dejar su trabajo.

Don Pedro sigue sin fiarse de Gabriel tras su incorporación a la fábrica y no duda en pedirle a su hermana Irene que le investigue pues no quiere que nadie ponga en riesgo su gestión. Después, Gabriel conoce a Luis y se muestra muy interesado en su trabajo como perfumista a la vez que sigue manteniendo gran complicidad con Cristina dejando a Luis intrigado.

Por su parte, Carmen se entera de que hay una vacante para el puesto de conductor en la fábrica y no entiende cómo Tasio no pensó en su hermano para ello. En el dispensario, Luz recibe los resultados de su examen pero no se atreve a abrirlos y finalmente es Luis quién lo hace descubriendo que ha aprobado con grandes notas.

Pelayo vuelve a plantearle a Marta la opción de ser padres pero ella le para los pies y le pide que deje de presionarla. Tras ello, Pelayo recurre a Damián para tratar de convencer a su hija. Por último, María se enfrenta con Gabriel y le pide que le cuente cuál es su objetivo y qué planea y él le cuenta que odia a su tío por haber dejado tirado a su padre y se quedara con su herencia y ella accede a aliarse con él.

Capítulo 343 de 'Sueños de libertad' - Viernes 4 de julio

Marta y Pelayo en 'Sueños de libertad'

Raúl comunica a Damián y a Andrés su dimisión como chófer asegurando que son motivos personales. Pero su marcha hace sospechar a Andrés pues está convencido de que todo tiene que ver con María. No obstante, ella insiste en negar cualquier tipo de relación con el chófer. Tras ello, María no duda en volver a mostrarse muy dura con Raúl.

En el laboratorio, Cristina pilla a Gabriel husmeando donde no debe y además le para los pies al abogado dejando claro que está prometida. Tras ello, la joven empieza a desconfiar del nuevo fichaje de la fábrica y decide observarle con más atención para saber qué trama. Después, Irene les descubre juntos en la cantina y se queda descolocada con esa complicidad.

Luz le informa a Damián de su aprobado y por tanto de que ya ha conseguido el título oficial como doctora y él no duda en felicitarla por su logro. Mientras, Digna le pide a Damián que les deje tranquila a ella y a sus hijos y que deje de intentar ponerles en contra de don Pedro.

Tras su desencuentro con María, Raúl le comunica a Claudia su decisión de abandonar la colonia y la dependienta se queda muy desconcertada y triste. Por otro lado, Chema decide ir más allá y le roba un beso a Claudia y Carmen no duda en aprovechar la ocasión para hacer de celestina y emparejar a su amiga y a su hermano.

Pelayo insiste en convencer a Marta para ser padres y propone que Fina esté involucrada en la crianza del bebé y estar presente como si fuera una segunda madre de la criatura. Y tras ello, Marta le revela a Fina la última propuesta de su marido. Otro que también se muestra ilusionado con convertirse en padre es Luis y no duda en proponerle a Luz la idea ahora que ya ha aprobado su examen.

Por último, Gabriel insiste en su plan de ganarse a todos y no duda en desplegar todos sus encantos para acercarse a Joaquín y poder tener más aliados en la empresa. Mientras, Damián no duda en agradecer a Begoña el sacrificio que está haciendo quedándose en la casa a pesar de las circunstancias con María