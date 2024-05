«No sé si podrá volver a ‘Tu cara me suena'»: Lolita Flores actualiza el estado de Àngel Llàcer

Lolita Flores acudía este lunes 20 de mayo a la entrega de la XLIX edición de los Premios Naranja y Limón que concede cada año la Peña Periodística Primera Plana. En esta ocasión, a ella le han otorgado el más dulce, el de Naranja, por su buena relación con los medios.

«Me hace mucha ilusión porque este premio te lo da la prensa y hemos tenido épocas de pelearnos mucho. Pero gracias a Dios eso fue hace muchos años y ahora nos llevamos muy bien. Además, como ya tenemos una vida muy aburrida, no damos motivos», bromeó la actriz y cantante ante los micrófonos de Europa Press y GTRES durante el evento.

Eso sí, Lolita Flores aseguró que no se quedaría a cenar porque quería irse a casa a descansar y a estar con sus hijos y con sus nietos. De ellos solo habla maravillas: «Elena empieza una película y Guillermo está con su música, que tiene un concierto el 20 de junio y estoy feliz gracias a Dios». Si bien hay algo que ha empañado su felicidad en estas últimas semanas, y ha sido la salud de su compañero y amigo Àngel Llàcer.

Lolita Flores da la última hora del estado de salud de Àngel Llàcer y opina del fichaje de Carlos Latre

El miembro del jurado de ‘Tu cara me suena’ ha estado muy delicado tras contraer una intoxicación durante un reciente viaje a Vietnam, motivo por el cual ha estado varios días ingresado. Lolita se mostró muy afectada al hablar sobre la salud del catalán: «Gracias a Dios está fuera de peligro y fuera del hospital. No sé si podrá volver a ‘Tu cara me suena’ porque le han mandado reposo, pero desde aquí le digo que lo quiero, aunque hablamos mucho porque tenemos un chal el jurado».

«‘Tu cara me suena’ sin mi Àngel no es lo mismo y me emociono… porque en los programas que quedan sé que lo voy a echar muchísimo de menos», ha añadido Lolita Flores. Santiago Segura será el encargado de sustituirle durante el resto de entregas de la undécima edición del concurso de imitaciones que presenta Manel Fuentes los viernes por la noche.

Para Lolita, sus compañeros del programa de Antena 3 son ya «una familia». Y es que, tal y como ella misma reconoce, «llevamos como seis años juntos y ya nos miramos y nos entendemos». Sobre el reciente fichaje de Carlos Latre por Mediaset para competir contra ‘El Hormiguero’, la cantante deja claro que «le desea lo mejor». «Eso son cosas de cada uno. Yo lo único que deseo a Carlos es que le vaya tan bien cono le ha ido hasta ahora», sentencia.