Arturo Sancho y Ana Garcés, ante la nueva era de ‘La Promesa’: «El cambio de horario fue una faena para muchos»

‘La Promesa’, la serie más vista de TVE, afronta su nueva era con grandes cambios. Así lo contaron los protagonistas, en una rueda de prensa muy especial a la que asistió El Televisero y en la que los responsables de la ficción (Bambú Producciones) desgranaron todos los secretos que poco a poco iremos conociendo en los nuevos capítulos, a partir de esta semana.

La principal novedad será el salto temporal que vivirá la serie y con el que conoceremos a nuevos personajes y diremos adiós a varios de ellos, cerrando así algunas de las tramas más importantes y que nos hacen vibrar tarde tras tarde. Es el caso de la historia de amor de Manuel y Jana, que una vez prometidos, se pondrá patas arriba una vez él se marcha a la guerra y ella está desaparecida. Con Arturo Sancho y Ana Garcés hemos hablado en exclusiva de todo ello.

La promesa, nueva era. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué nos podéis contar?

ARTURO – Bueno, lo que habéis visto un poquito en el tráiler. Podemos adelantar que va a haber mucho revulsivo en la serie, va a haber mucha catarsis, la serie va a dar un salto, no solo físico, porque damos un salto temporal en un momento dado, sino de cada personaje. Y va a ser muy bonito.

ANA – Yo creo que la serie da un poco la vuelta en todos los sentidos, gente que trabaja en una cosa de repente trabaja en otra. Nosotros dos, bueno, pues ahora estamos prometidos, pero claro, como buena serie de áreas suceden muchas cosas, muchas cosas de por medio. Lo que sí podemos decir es que nuestra trama sigue avanzando y que a la gente le va a gustar mucho y sigue en línea de lo que todos queremos que pase.

Una boda no puede ser todo como llegar al altar y ya está, van a pasar cosas entre medias, vemos por ahí afuera una cueva y no sé si va a haber algún secuestro… alguna cosa de estas raras que les gusta hacer a los guionistas.

ARTURO – Esa cueva ya la habéis visto, pero no podemos decir nada, es lo que ha dicho Ana, lo que podemos decir es que si nos preguntáis por nuestra trama, Manuel y Jana tienen muy claro su objetivo, van a seguirlo. No podemos decir que se van a casar en dos capítulos, ni en cinco capítulos, pero van a terminar casándose o lo van a intentar por todos los medios.

Desde luego, ellos ya no tienen dudas, ellos ya no van a estar con ambages, pero sí que es verdad que van a pasar cosas a su alrededor, superiores a ellos, que van a hacer que tal vez tengan que esperar un poco más, pero que la gente y la audiencia no se desesperen, porque creo que en esa espera van a pasar cosas tan chulas que a la gente le va a gustar. Y como digo yo siempre, lo más importante no es el destino, sino el camino.

Os veíamos en una foto, a ti, precisamente, Ana, vestida de noble, y a ti, Arturo, vestido de sirviente. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto?

ARTURO -¿Qué tal queda ella de noble? (risas)

ANA – Lo dejo abierto a vuestra imaginación, porque claro, es un poco la metáfora de que todo está al revés y que van a pasar cosas y que ese vestuario no todo es en vano, aunque sea también una metáfora.

ARTURO – ¿Qué de todo eso que veis puede ser real y qué simplemente puede ser una broma?

Yo he leído alguna teoría de los fans por internet que decía que como os casáis, Manuel pasa a ser noble y cogías a los sirvientes y hacías como motín.

ANA – Los de arriba me los bajo abajo. Me convierto en la mala malísima. Podría ser, podría ser, no lo sé.

ARTURO – Y es maravilloso. Gracias a todos los fans de la serie, os leemos también y nos reímos muchísimo, formamos parte también de eso. Bueno, lo que tú has dicho, nos encanta que hagan teorías, que hagan tarots, incluso hemos llegado a ver a los personajes. Eso es maravilloso porque estamos creando un mundo nuestro, y cuando digo nuestro, me refiero a todos, fans y los que trabajamos.

ANA – Es verdad que esto he de decirlo porque no lo comentamos mucho. Nosotros no podemos contestar a la mayoría de mensajes porque son una barbaridad, pero los leemos y los leemos casi todos y los comentamos aquí y nos reímos un montón con las cosas que ponéis. Quiero que sepáis que esas cosas que escribís, nosotros las leemos. Nos hace mucha gracia, lo comentamos en el trabajo, y muchas veces decimos ¿te acuerdas del comentario que dijo no sé quién? Pues estamos haciendo esto.

ARTURO – O alguna vez cuando alguien acierta y decimos ¡uh! O sea, que formáis parte.

Seguro que los guionistas leen cosas para luego inspirarse.

ARTURO – También puede ser. O cuando de repente dicen que algo «Me gustaría que fuera así» y nosotros decimos «Ey, queda poquito, tranquilo».

Está siendo una acogida increíble, batís récords de audiencia todos los días prácticamente. ¿Cómo es esto de estar también un poco en el foco y, sobre todo llevar una serie diaria, es que es trabajo día sí y día también?

ANA – Pues bueno, por un lado es que juega a favor y en contra. Nosotros trabajamos mucho, pero también por eso mismo, no nos abruma tanto el exterior, porque estamos muchísimo tiempo en el plató y no es como cuando tú grabas una peli y sale en los cines un año después y tú estás en tu casa recibiendo todo eso. Nosotros lo recibimos desde aquí dentro, desde la tierra, con todos los técnicos, con todo el mundo, para nosotros el equipo es mucho más grande que todo eso. Y luego estamos en todos los sitios y estamos muy contentos porque las audiencias lo están petando.

ARTURO – Es lo que hablamos en todas las entrevistas, es lo que te hace seguir cada día, es lo que te da energía para seguir dándolo todo, para que la gente disfrute de eso, porque seguiríamos trabajando con todo lo que podemos y con todo lo que sabemos hacer, pero es verdad que recibir ese apoyo del público en la calle, en las redes sociales, en todas partes, te da una fuerza brutal incluso para hacer esto. Esto, al final, no es una temporada nueva.

Josep Cister (‘La Promesa’) dijo: «Vamos a cambiar de aires, es el momento». La gente ya ha tenido ‘la Promesa’ y ha tenido todo lo que podíamos dar. Y ahora vamos a cambiar el aire, vamos a hacer una cosa nueva, pero sin ser nueva temporada, que creían y creen que es el momento de hacerlo y es lo que estamos haciendo y esa fuerza nos la da la audiencia. Si no tuviésemos ese respaldo de la gente que nos ve, esto no se estaría haciendo y ahora no estaríamos teniendo esta entrevista.

Incluso se tomaron decisiones de cambiarlo de franja horaria y demás. No sé si esto os afectó en algo o cómo lo visteis esto.

ARTURO – Es un tema que no nos compete, la verdad, porque nosotros esto va por capas. Entonces, nuestro trabajo y nuestra función es crear todos los días lo que veis desde nuestro lugar, intentar que lo sintáis, que lo viváis bien, que lo veáis real, que sintáis lo que nos está pasando.

ANA – Y luego, nosotros entendemos, por ejemplo, nosotros recibimos muchos comentarios de «Jobar, ahora ya no puedo verlo». Nosotros entendemos que para mucha gente que solo podía verlo en ese horario fue una faena. Pero bueno, que esto son decisiones que se toman desde mucho más arriba que nosotros, que se toman también por algo.

ARTURO – Como decía Oscar Wilde, no soy lo suficientemente joven como para saberlo todo. Creo que era así la frase.

Chicos, al final es verdad, es que vosotros venís aquí y hacéis vuestro trabajo y es que es así.

ARTURO – Son decisiones que nosotros no tomamos. Aun así, tenemos que seguir dando las gracias que el público sigue con nosotros.

Y un público súper variado. Conozco gente adolescente que llega a casa y lo ve con sus abuelos, que me hace muchísima gracia el contraste y es que es realidad.

ANA – Sí, sí, yo ahora, en las fiestas de San Isidro, chavalines de 18 años, los más quinquis de allí. «Ay, qué ilusión, qué ilusión». Y yo digo, pero «Qué ilusión yo, porque qué ilusión que veas la serie».

Las dos Españas.

ANA – Exactamente, exactamente. Es muy curioso.