‘MasterChef 12’ despide a uno de los pesos pesados de la edición tras su octava expulsión en TVE

Después de la doble expulsión sorpresa de David y José, uno de los concursantes que aspiraba a ganar esta edición, ‘MasterChef 12’ ha vivido este lunes su novena gala de TVE en la que otro concursante ha tenido que decir adiós tras ser eliminado en una gala en la que ha vuelto a quedar claro el escaso nivel de los aspirantes.

La noche arrancaba con un reto muy especial. Los concursantes se encontraban con nuevas cajas misteriosas que tenían nueve recipientes en los que tenían que emplatar las nueve tapas que tenían que cocinar usando al menos tres técnicas: adobado, curado y marinado.

Pero la gran sorpresa llegaba cuando los jueces les anunciaban que tenían que hacer la compra para uno de sus compañeros. Sin embargo, todo terminaba con un giro de guion: lo que habían comprado en realidad era para ellos, con lo que alguno que había intentado fastidiar al otro se había terminado fastidiando a sí mismo.

Pero ‘MasterChef’ se guardaba otro as bajo la manga: iban a contar con la ayuda de alguno de sus seres queridos. Ha sido una prueba tan especial en la que también hemos podido ver cocinar a Pepe Rodríguez junto a su hijo Jesús, que ha causado sensación en redes sociales. Finalmente, las dos mejores de la prueba eran Pilar y María siendo la segunda la mejor de las dos. Como premio, María se llevaba el ansiado delantal dorado mientras Pilar conseguía un viaje para dos personas a Madeira.

María decide quedarse con el delantal dorado y le regala el viaje a @pilarmchef12 #MasterChef pic.twitter.com/L6SsvlM7rW — MasterChef (@MasterChef_es) May 20, 2024

El severo castigo de los jueces tras la prueba de exteriores

Después, para la prueba de exteriores los concursantes viajaban hasta Cartagena. Allí, el talent ha dedicado su nueva prueba por equipos a la ciudad en la que se han entregado los Soles Repsol. Así, el programa de TVE ha reunido a algunos de los mejores chef de nuestro país en un cocinado en el que los dos equipos capitaneados por Pilar y María tenían que elaborar un menú diseñado por Fina Puigdevall y sus hijas, Martina y Carlota Puigvert.

Era un menú bastante complejo que ha provocado más que un disgusto. Y es que ninguno de los dos equipos conseguía sacar adelante el trabajo de forma satisfactoria. Así, tras la cata, Samantha Vallejo-Nágera les daba un gran rapapolvo al reprocharles que era la peor prueba de exteriores de todas las ediciones del formato culinario.

Después, tanto Pepe Rodríguez al equipo rojo liderado por María como Jordi Cruz al equipo azul que capitaneaba Pilar se mostraban decepcionados y por ello decidían otorgarles los delantales negros a todos al considerar que ninguno había hecho un buen trabajo. Un severo castigo merecido por todos.

Frustración, cabreo, enfado, mosqueo…



Pepe, Samantha y Jordi, muy críticos tras la prueba por equipos: "ha sido bochornoso" #MasterChef



⭕️https://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/YjeYLi6qlY — La 1 (@La1_tve) May 20, 2024

Pilar, la «mama» ‘MasterChef 12’, octava expulsada

De vuelta a las cocinas de ‘MasterChef 12’ todos los aspirantes se enfrentaban a la prueba de expulsión. Eso sí, María lo hacía con cierta tranquilidad pues al tener el delantal dorado que blindaba su continuidad sabía que no podía ser expulsada. Por su parte, Gonzalo que contaba con el pin de la inmunidad optaba por no usarlo por lo que se la jugaba a ser expulsado.

En esta prueba, los aspirantes se enfrentaban a un reto que consistía en hacer pasta fresca rellena y aderezada con una salsa en 45 minutos. Eso sí, cada pasta tenía que tener un sabor diferente: remolacha, azafrán, espinacas o tinta de calamar. Alberto al ser el mejor de la prueba de exteriores tenía la ventaja de elegir qué tipo de pasta tenía que cocinar él y cuál sus compañeros.

Tras el cocinado llegaba el momento de la cata en la que Pilar recibía una fuerte crítica, Celeste se derrumbaba al ver el poco apoyo que tenía entre sus compañeros y María no podía contener el llanto al ver que no le había salido todo como ella deseaba.

Pero la expulsada era Pilar después de que ella misma reconociera que su plato había sido una «bazofia». «Mi plato tiene más defectos que virtudes», reconocía la mallorquina.

«Estoy muy contenta, me habéis dado una oportunidad única. Estoy muy agradecida, es que es un sueño hecho realidad. Todo es positivo. Es una oportunidad que e habéis dado única y exclusivamente para mí. He aprendido que no pasa nada, no soy imprescindible y que a partir de ahora no me puedo sentir mal por necesitar mi espacio. Esto es impagable», reconocía tras escuchar su nombre. Antes de abandonar las cocinas, Pilar no dudaba en decir que para ella su ganadora era Samya provocando que su compañera llorara.