‘MasterChef’ impone un severo castigo a todos sus concursantes en TVE: «Ha sido bochornoso»

Desde su estreno, ‘MasterChef 12’ ha demostrado el poco nivel de cocina que tienen sus concursantes. Y es que si hay algo que destacan los fans es que en cada edición hay menos nivel culinario al apostar más por el reality. Algo que ha derivado en que este lunes durante su novena entrega hayamos asistido a una prueba de exteriores desastrosa.

Así, este lunes, los aspirantes del talent de TVE viajaban hasta Cartagena para realizar allí la prueba de exteriores. ‘MasterChef’ ha querido dedicarle una de sus pruebas a la ciudad que este año ha acogido la entrega de los codiciados Soles Repsol.

En la prueba, Pilar y María ejercían de capitanas de los dos equipos después de haber sido las mejores en el primer reto. Los equipos tuvieron que elaborar un menú avalado por las chefs Fina Puigdevall y sus hijas, Martina y Carlota Puigvert (tres soles Repsol).

Y ya durante el cocinado, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz vivieron un absoluto desastre teniendo que corregir varias elaboraciones. Además les dieron la oportunidad de tener 3 Soles Repsol pero con cada error les iban quitando uno poniéndoles varios castigos: como sentar a uno o a tres de los aspirantes del equipo.

El gran castigo de los jueces de ‘MasterChef’ a los concursantes

Tras la cata, los jueces de ‘MasterChef’ les han dado un buen rapapolvo a los dos equipos pues ninguno de los platos había salido como debería. «Ha sido una de las pruebas por equipos en la que más vergüenza he pasado en 12 años de ‘MasterChef. Estoy muy decepcionada«, les advertía Samantha Vallejo-Nágera.

«Decepción se queda un poco corto. Frustración, cabreo, enfado, mosqueo, que manera de hacer el tonto de verdad. Se me cae la cara de vergüenza. Hemos empezado despistados pero lo que ha seguido ha sido de bochorno. No nos hemos enterado de nada, procesos que eran bastante nítidos, os decía que no ibais bien y ha sido un despropósito», proseguía diciéndoles Jordi Cruz al equipo azul capitaneado por Pilar.

Tampoco Pepe Rodríguez se quedaba atrás con su valoración del equipo rojo. «No es que no hayáis llegado a la excelencia, es que no os habéis acercado. Hacía mucho tiempo que no veía en una cocina tanto desastre como he vivido hoy. El postre de hoy ha salido porque Fina ha traído la flor sino no sacamos nada y la elaboración de la cebolla ha sido dantesco. Pensaba que me vacilabais porque decíais que lo teníais todos», sentenciaba Pepe a los concursantes de ‘MasterChef 12’. «Es de vergüenza, no me vale», añadía.

«Aspirantes los Soles Repsol representan la luminosidad de la excelencia y hoy solo ha habido oscuridad», terminaba diciendo Samantha. Justo después, los jueces dejaban claro que nadie merecía librarse de la eliminación por lo que los dos equipos se llevaban los delantales negros. Eso sí de todos ellos, María tenía la ventaja de no ser expulsada pues había conseguido el delantal dorado en la primera prueba.