‘MasterChef 12’ descuadra con una doble expulsión en TVE y la injusta salvación de Samya

Tras la repesca de David, el legionario terraplanista y la expulsión de Samya la semana pasada; este lunes TVE ofrecía su octava entrega que arrancaba con el regreso de la marroquí. Y es que cabe recordar que Samya tenía el delantal de la segunda oportunidad que ganó en una de las pruebas de la tercera gala tras haber sido la mejor. Algo inédito que no se había visto hasta esta edición.

Así, Samya ha podido reincorporarse al resto de concursantes. «No estaba muerta, estaba de parranda. Y aquí estoy, como una buena zorra marchita… Hierva mala, nunca muere», les decía ella al resto de concursantes cuando sus compañeras estaban de luto por haber perdido a la líder de las «zorras marchitas» todo mientras sonaba el «zorra» de Nebulossa.

Para la primera prueba de la noche, las cocinas volvían a recibir hasta a cinco ex aspirantes: Carmina Barrios (‘MasterChef Celebrity 6’) y Manu Baqueiro (finalista de ‘MasterChef Celebrity 7’), la finalista de ‘MasterChef Junior’ Inés Cantero y una de las parejas que ha formado el talent show y que siguen juntos: Eva y Jokin de la décima edición.

Gonzalo gana el pin de la inmunidad

Era una prueba dedicada al amor en la que Inés Cantero formaba diferentes parejas que tenían que repartirse ocho ingredientes afrodisíacos para preparar un plato libre en el que estos fueran los protagonistas. Los jueces sorprendían a los aspirantes con un premio especial: volvían a poner en juego el pin de la inmunidad después de que hace unas semanas nadie se lo llevara. Tras la cata, los jueces anunciaban que los dos mejores platos eran los que habían elaborado Pulga y Gonzalo. Pero el que se llevaba el pin de la inmunidad era Gonzalo.

Gonzalo por ser el mejor del primer reto de la noche

Después, los aspirantes viajaban hasta la Escuela Ecuestre de Jerez de la Frontera para enfrentarse a una nueva prueba por equipos en la que los jueces decidían que los capitanes fueran los dos aspirantes que aún no habían liderado las cocinas. Es decir, Pulga tras ser el segundo mejor de la primera prueba y David, el terraplanista tras su repesca hace una semana.

Era una prueba en la que el equipo rojo liderado por Pulga vivía un desencuentro entre Celeste y Ángela y el propio capitán en el que Jordi Cruz se pronunciaba para darle la razón a Celeste y provocar el rebote de Ángela contra él por ser injusto con ella. No obstante, el equipo rojo conseguía sacar adelante sus platos y se libraba de la expulsión mientras que el equipo azul liderado por David se llevaba el delantal negro.

La polémica salvación de Samya

De vuelta a las cocinas, los jueces le preguntaban a Gonzalo si quería usar el pin de la inmunidad y subir a la galería junto al resto de delantales blancos o si se arriesgaba a enfrentarse a la prueba de eliminación. Y aunque el concursante amagaba con hacerlo finalmente se atrevía a quedarse el pin una semana más y cocinar.

En la prueba de expulsión de este lunes, los jueces de ‘MasterChef 12’ se han enfrentado a las batallas de los sentidos. A través de tres cocinados, debían aplicar cada uno de los sentidos para preparar y presentar los platos que les encarguen los jueces.

En el primero dedicado a la vista era Samya la que conseguía salvarse pese a haber intentado hacer trapas al haber cambiado su plato cuando ya habían cantado el «manos arriba». Algo que ha provocado la indignación de la audiencia.

Samya supera el reto

Justo después, en el segundo cocinado era Pilar la que conseguía salvarse. Por su parte, José estaba completamente bloqueado y los jueces no dudaban en darle un rapapolvo por su actitud pidiéndole que se concentrara y no tirara la toalla.

David y José, nuevos expulsados de ‘MasterChef 12’

Pero lo peor llegaba en el tercer cocinado. Y es que Gonzalo, David y José se enfrentaban a un reto complicado: tenían que replicar un plato elaborado por Oriol Castro (3 soles Repsol el ‘Disfrutar’ y 2 soles Repsol en ‘Compartir’). Y por si fuera poco, en pleno cocinado los jueces les sorprendían con una noticia inesperada: este lunes habría dos expulsados, por lo que solo uno se salvaría de la expulsión.

Tras la cata, los jueces de ‘MasterChef 12’ felicitaban a los tres por su trabajo por haber sacado en mayor o menor medida un plato complicadísimo que poca gente habría sido capaz de sacar adelante pues era replicar un plato del segundo mejor restaurante del mundo. Después de valorarlo mucho, los jueces anunciaban que el concursante que se salvaba de la eliminación era Gonzalo mientras que David y José se convertían en los nuevos expulsados.

Doble eliminación. Hoy despedimos de las cocinas de MasterChef 12 a José y David

Así, David, el legionario terraplanista abandona el talent una semana después de ser repescado mientras que José se marcha con mucha pena pues para él esto era un sueño. «Ha sido una experiencia nutritiva tanto de conocimientos culinarios, me he nutrido mucho de todos mis compañeros, de todos los chefs que han venido y de ustedes, me voy siendo mejor persona, más fuerte y un poquito mejor cocinero», destacaba él. Antes de irse ha dejado claro que para él sus ganadoras son Ángela y María.