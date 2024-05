Una concursante de ‘MasterChef’ planta cara a Jordi Cruz y acaba así: «No me calientes»

Este lunes TVE ha ofrecido la octava entrega de ‘MasterChef 12‘ en la que los aspirantes y los jueces se trasladaban hasta Jerez de la Frontera y en concreto a Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, situada en el Palacio de Abrantes. Allí ha tenido lugar la prueba por equipos en la que Jordi Cruz ha tenido un pequeño rifirrafe con una de las concursantes.

En esta ocasión, los jueces de ‘MasterChef’ ponían la capitanía en manos de los dos concursantes que aún no habían liderado las cocinas en el programa. Por un lado, Pulga, que había sido uno de los mejores de la primera prueba; y por otro David, el legionario terraplanista que conseguía volver la semana pasada al ser el ganador de la repesca.

En pleno cocinado, el equipo rojo vivía un rifirrafe entre algunos de los concursantes que obligaba a Jordi Cruz a intervenir. Todo se producía cuando el chef le pedía a Pulga que ayudara a emplatar los platos junto al resto del equipo.

«¿Pulgui qué hago?», le preguntaba Ángela al capitán. «Ocúpate por favor te lo pido, tú de que exclusivamente el postre lo tienes controlado», le contestaba entonces Pulga. Tras escucharlo, Celeste se mostraba dolida pues ella había estado sacando adelante el postre. «Eh perdona, del postre 4 de cinco elaboraciones las he hecho yo», le soltaba la concursante a su líder.

Jordi Cruz se enfrenta con Ángela en ‘MasterChef’

«Un momento STOP, el postre lo han hecho ellas dos», destacaba entonces Jordi Cruz. «No le quites mérito a Celeste», insistía el jurado. «Por favor vamos a no ponerle méritos ni quitarle que nadie ha dicho nada», reaccionaba entonces Pulga.

Por su parte, Ángela pedía que se centraran en el cocinado. «¿Podemos emplatar el plato y dejarnos de niñaderías?», les preguntaba la concursante a su compañera y al juez de ‘MasterChef’. «Por lo que se te está rebotando Celeste es porque no se le está dando visibilidad con el postre y tiene razón», aseveraba entonces Jordi Cruz.

«Hombre es que cuando le dices a Ángela ocúpate tú sola…», insistía Jordi Cruz provocando que Ángela se enfadara. «No ha dicho eso», sostenía Ángela marchándose de la cocina. «¿Por qué se enfada?», preguntaba Jordi a lo que Pulga respondía que «se enfada porque quiere enfadarse punto». «Lo siento por querer defenderte hija», le decía Jordi Cruz a Celeste.

«No pasa nada estoy acostumbrada Jordi», le contestaba ella. ¿Puedo seguir con el postre que lo he hecho yo?», le soltaba por su parte Ángela al juez. «Oye…», le replicaba él. «No, es que flipo, estoy calladita, hago todo lo que me dicen y encima», se quejaba Ángela. «Pensé que eras más mayor, tienes que evaluar las cosas buenas que te dicen a ti y cuando a un compañero se le tiene que reconocer porque se está mosqueando ella porque tiene la sensación de que no se la pone en valor», le espetaba Jordi. «No es verdad», contestaba Ángela.

«Ha faltado tacto con Celeste y parece mentira que no lo veáis», añadía Jordi Cruz. «No, es que vamos tontísimo», reaccionaba Ángela. «No entres al trapo», le decían sus compañeros mientras Celeste iba hacia ella a darle un abrazo. «Tienes que ser menos niña Celeste», le advertía Ángela provocando que volviera a enfadarse. «No menos niña no, es que ya ha pasado dos veces», le espetaba Celeste. «No me calientes ahora», añadía. «Chicas tranquilas», les pedía su capitán.