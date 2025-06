Samya quita la careta a Anita y Montoya con su revelación y apunta a su ganador de 'Supervivientes 2025'

Cada vez son más las voces que están cuestionando a Anita y Montoya tanto fuera como dentro de 'Supervivientes 2025'. Si una de sus máximas defensoras, Belén Rodríguez cambiaba de opinión, ahora ha sido Samya Aghbalou la que se ha sumado a las críticas hacia la pareja.

Así, la primera expulsada de 'Supervivientes 2025' ha dado un giro y tras defender siempre a la pareja de 'La isla de las tentaciones' ahora les cuestiona hasta el punto de decir que le dan "pereza". "Yo he sido muy pro Anita y Montoya, sobre todo Anita, me encantaban, porque daban contenido y generaban momentos", asegura en su último vídeo en Instagram.

"Parece ser que quieren aplausos o palmaditas cada vez que les pasa algo; últimamente me están dando una pereza increíble porque están en un bucle de victimismo del que no salen", prosigue diciendo Samya haciendo referencia a cómo se quejaron de que sus compañeros no se molestaron ni preocuparon con Anita tras pincharse con un erizo cuando estaba pescando.

"Ese papel de víctima que llevan ya no cuela y ese bucle tóxico entre ellos aburre, he pasado de ser fan a estar agotada de ellos", sentencia Samya. Por si fuera poco, la ex concursante de 'MasterChef' confiesa que está empezando a ser fan de Damián Quintero pese a haberle criticado en numerosas ocasiones.

Samya desenmascara a Anita y Montoya y da la razón a Makoke

Pero lejos de quedarse ahí, Samya ha decidido darle la puntilla a la que fue su amiga y darle la razón a Makoke tras lo que dijo de que Anita y Montoya habían tenido relaciones sexuales cuando estaban en Playa Misterio. "Makoke dijo que Anita podía estar embarazada porque la veía más rellenita. Makoke contó que Anita le había dicho a ella que Anita y Montoya habían tenido relaciones sexuales en Playa Misterio y Makoke lo unió", empieza recordando la ex concursante de 'Supervivientes'.

"Lo que dice Makoke es verdad porque eso me lo dijo a mí ella también", añade Samya. "A mí lo que me impactó fuese que los dos dejasen de mentirosa a Makoke y encima Montoya se pusiese a llorar como si realmente tuviese razón y fuese mentira lo de Makoke, ahí se les cayó la careta para mí en ese momento, me pareció fortísimo", termina diciendo antes de lamentar que Pelayo Díaz fuera expulsado. "Es una pena porque nos daba contenido del bueno, pero espero que, por lo menos, Escassi llegue a la final", concluye apuntando a su favorito.