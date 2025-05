Test de embarazo en 'Supervivientes' a Anita Williams tras la incendiaria revelación de Makoke en directo

Anita Williams se ha convertido en protagonista involuntaria de la última gala dominical de 'Supervivientes'. La concursante ha sido señalada por otras compañeras por un posible aumento de peso que, según Makoke, estaría relacionado con un posible embarazo. Cabe recordar que la concursante mantuvo relaciones sexuales junto a Montoya hace tan solo unas semanas en Cayo Paloma. Sin embargo, no ha sido éste el único encuentro sexual que ambos han mantenido a tenor de lo que se ha dado a conocer durante el 'Oráculo de Poseidón'.

La polémica ha comenzado cuando los concursantes, en Playa Magna, han comentado quienes habrían ganado peso. Makoke ha señalado a Anita y, lejos de quedarse ahí, le ha soltado: "¿No estarás embarazada?". "Yo noto cuando estoy embarazada", le ha soltado la concursante visiblemente enfadada. "Has engordado y el superviviente normalmente no engorda... Lo he dicho como una cosa bonita, no tergiverses la verdad", se ha defendido Makoke al ser acusada de demagogia.

Makoke destapa a Anita y Montoya en 'Supervivientes'

Un tema que ha tenido recorrido en el Oráculo de Poseidón. "En ningún momento se lo he comentado en tono despectivo. Para nada... Es muy feo tergiversar o decir que ha sido con mala intención porque se lo he dicho con todo el cariño del mundo", se ha defendido Makoke. Para más inri, la concursante ha asegurado que Anita Williams llevaba semanas sin el periodo, lo que acrecentaría aún más los rumores que apuntan a un posible embarazo.

"Para una cosa que tú precisamente me has comentado a mí y tú lo sabes bien. No me hagas hablar eh", le ha amenazado Makoke, lo que ha provocado el estallido de Anita: "A mí que no se me marque un Escassi, que no lo permito". Ante ello, Makoke ha planteado: "¿Qué me contaste en Calma que había pasado en Playa Misterio?". "¿Que me gustaría quedarme embarazada? ¿En Misterio? Creo que te confundes. No mezcles cosas", le ha advertido la principal aludida.

En ese momento, Sandra Barneda le ha pedido sinceridad a Makoke que ha declarado que, en palabras de Anita, ésta habría mantenido relaciones con Montoya en Playa Misterio. Una información que Anita se ha apresurado a negar: "Eres una mentirosa de mierda, ¿vale? Mentira, a mí que aprovechen para tener esto. Mira, no me salen ni palabras". "Te estás pasando un huevo", ha añadido Montoya quien también ha negado las relaciones sexuales en Playa Misterio: "Por favor Makoke, no juegues con esto". "Me parece muy bien que no me creas, pero no estoy mintiendo y aquí hay más personas que lo saben", se ha defendido Makoke.

La propuesta de la organización a Anita Williams

Ante el revuelo ocasionado, la organización de 'Supervivientes' ha conducido a la joven al atril en llamas. Allí, la principal aludida ha negado los rumores que circulan sobre ella: "En Playa Misterio no (mantuvimos relaciones). Fue solo cuando lo dijimos, después hubo otra". Unas palabras que niegan lo expuesto por Makoke: "(Lo hace) para desviar el tema. Es una acusación que no me parece bastante fuerte, pero tal y como estábamos en esa época sí".

En ese momento, la presentadora le ha ofrecido una prueba de embarazo en nombre del programa: "Has dicho que hace tres meses que no te baja el periodo y te voy a hacer una propuesta, ¿te gustaría hacerte una prueba de embarazo para salir de dudas?". La respuesta por parte de Anita no se ha hecho esperar: "Utilizo precaución y siempre puede pasar que pase algo. Si me la hacéis para quedarme tranquila, que todo el mundo se quede tranquilo y sobre todo para que Makoke aprenda a no decirle que está embarazada una persona por haber cogido kilos, yo la hago sin problema. Es más, yo sin problema". Una réplica positiva por lo que la superviviente se someterá al test los próximos días.