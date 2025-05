Montoya traiciona a Carmen Alcayde en su peor semana en 'Supervivientes', en riesgo máximo de expulsión

Carmen Alcayde, Montoya y Anita Williams se enfrentan a su semana más crítica de lo que llevan de concurso en 'Supervivientes'. Durante los más de 80 días de convivencia, los tres han hecho gala de su buena relación. Sin embargo, con su concurso pendiendo de un hilo debido a las nominaciones, los tres atraviesan un bache en su relación a tenor de lo denunciado por Montoya. En concreto, el concursante le ha afeado a Carmen Alcayde un comentario que ha dado mucho de lo que hablar. Un tirón de orejas al que Anita Williams también se ha sumado en pleno directo.

Todo ha comenzado a raíz de la emisión de un vídeo en el que Carmen Alcayde le ha afeado a Pelayo Díaz su nominación: "Ya no solo serás una vaca mirando al tren, sino Pelayo mirando a una posible finalista a la que crucificaste. Siempre serás esa persona que me echó porque claro al lado de Montoya y Anita". En ese momento, el asturiano ha puesto la mano en el fuego por la salvación de la valenciana: "Yo no las tengo todas conmigo que tú vayas a ser la que se vaya". Un alegato que ha sorprendido a la nominada quien, de salvarse, le ha prometido: "Te doy mil euros y mis latas de toda la semana que viene".

Lejos de quedarse ahí, Carmen Alcayde se ha opuesto a la teoría de su compañeros al asegurar sentirse "secundaria" frente a Anita Williams y Montoya. "Nosotros somos meros actores secundarios. Lo siento chicos, somos actores secundarios pero no pasa nada y Pelayos era recordado porque fue el villano que decidió el futuro de Carmen", ha asegurado la colaboradora. Frente a ello, Makoke ha añadido Makoke: "Yo te digo que la magia de los realities es que nada es predecible. Han salido de 'La isla de las tentaciones' han tenido su momento maravilloso y eso no quiere decir nada".

El berrinche de Montoya con Carmen Alcayde

Las palabras de Carmen Alcayde no han pasado inadvertidas para Montoya. "Yo sé que a ellos no les gusta y opinarán, pero para mí ellos dos son dos ganadores y lo siento así. Si queréis miento. Para mí son dos ganadores y me hubiera gustado llegar a la final con ellos. Yo siempre decía me hubiese gustado vivirlo hasta el final y le he dicho a los compañeros lo siento pero todos somos actores secundarios. Yo lo siento así, lo siento. ¿Qué hago? ¿Me mato? A vosotros os gusta el sincericidio".

Por su parte, el principal aludido ha denunciado: "Este está muy feo a estas alturas. El sincericidio no es criticar a una persona... Y la que tira de cable ahora mismo eres tú. No sé cariño, no me ha gustado". Visiblemente descolocada, la presentadora le ha preguntado si estaban discutiendo. Montoya ha contestado: "No me gusta este vídeo, estas imágenes no las esperaba. No es porque realmente hable, cada uno es libre. Pero si critica a una persona por no lo sé, creo que está haciendo eso, pero cada uno concurso de la forma en que concursa".

El estallido de Anita Williams que acorrala a Carmen Alcayde

Anita Williams tampoco ha dejado pasar la oportunidad de enfrentarse a Carmen Alcayde. En este caso, la concursante le ha recriminado: "El otro día en Palapa dijo que no entendía por qué hablaba con Pelayo si me había dicho ladrona y no sé qué. Ahora no entiendo qué hace hablando de esta forma encima cuando le ha dicho de todo, le ha hecho pasar un concurso pésimo según ella. No entiendo nada".

Ante ello, Carmen Alcayde ha matizado su crítica: "En ningún caso dije que no hablarás con él. Sino que él se había acercado a ti porque conozco a Pelayo". "¿Y qué pasa? ¿Él se puede acercar a mí y tú a el cuando ha sido tu enemigo? A mí la gente que me ha hecho pasar un concurso de mierda, se puede quedar ahí", le ha reprendido Anita Williams. Finalmente, la valenciana ha asegurado: "Si opináis eso pues vale, me quiero irme en paz".

El dardazo de Montoya y el comentadísimo gesto hacia Carmen Alcayde

Antes de dar el tema por zanjado, Montoya ha tomado la palabra para cargar contra su hasta ahora amiga en los cayos. "Al final ella sabe que me da coraje lo del favorito o protagonista. Es el efecto rebote, pero bueno no pasa nada. Sabes que conmigo no. Pienso que para mí lo que ha dicho Anita es verdad. Si critico una cosa voy y a lo hecho, pecho, Hay que ser consecuente. Veo que no pasa absolutamente nada. Ella siempre ha sido vulnerable y le he dicho "que te está salvando la gente". yo ya estoy cansado. Montoya el protagonista, eso está muy feo decirlo a estas alturas. Todo el mundo se merece ganar. No me enseñes más imágenes".

Precisamente este estallido de Montoya con su hasta ahora amiga en los Cayos Cochinos se ha hecho más evidente durante los posicionamientos. Tanto Anita como Montoya y Carmen han tenido que posicionarse y desvelar a qué superviviente le gustaría ver fuera del concurso. A pesar de dudarlo, el joven se ha posicionado contra Carmen diciendo: "Si tengo que valorar un poco más el arropo, diría con toda mi pena que Carmen, pero es que no puedo".