Patricia Pardo enmudece ‘Vamos a ver’ con lo sucedido entre ella y un invitado: «Muy doloroso»

Patricia Pardo, sin pelos en la lengua como acostumbra, ha mantenido un tenso encontronazo con Daniel, un invitado que ha participado en ‘Vamos a ver’ para hablar de su destierro en un pueblo de Murcia tras haber matado a una perra de una patada y del juicio al que se enfrenta por haber amenazado presuntamente a una vecina con un machete.

«Hay todo un pueblo de la Región de Murcia en contra de un único vecino», ha introducido Joaquín Prat. «De Daniel, un vecino de Campos del Río. Se le conoce como el ‘mataperros’ porque este hombre en su momento mató a una perrita de la localidad de una putada. Hoy se le va a juzgar porque, días después, hubo una concentración por parte de todos los vecinos en la puerta de su casa y él, en teoría, sacó un machete a una mujer que, días después, el denunció por amenazarla», ha detallado la presentadora gallega.

Tras contextualizar a la audiencia, Patricia Pardo y Joaquín Prat han conectado en directo con el reportero Paco Ballesta, que se encontraba con Daniel y con su abogado en Mula, Murcia. Le han planteado que todos en su antiguo pueblo, del que se ha tenido que marchar, le dibujan como una persona agresiva y apuntan que lo que ha hecho con la perra lo podría haber hecho con una persona.

«Reaccioné así, cometí el error, pero es que igual que me pasó a mi le podría haber pasado a otra persona. Cuanto tú te levantas por la mañana lo que quieres hacer es tomarte un café, no limpiar el orín del perro de otro dentro de tu casa», ha justificado el hombre. Estas primeras palabras en su participación en ‘Vamos a ver’ han sacado de quicio a la presentadora.

«Pero Daniel, ¿de verdad? Me parece indignante lo que acaba de decir usted. Está comparando una persona que por equivocación, por error, se lleva por delante la vida de un perro a lo que hizo usted, ¿de verdad lo está diciendo en serio?», ha clamado Patricia Pardo. «Sí, claro que sí», ha aseverado él.

«¿Ah si? Yo pensaba que estaba usted arrepentido y lo que tendría que hacer en primer lugar es pedir disculpas, que acabó voluntariamente con la vida de una perrita», le ha reprochado ella. «Yo ya he pedido disculpas y me duele la boca de hacerlo, a lo mejor debería pedirlas quien no respetó mi vivienda, mi propiedad», ha rebatido Daniel.

«Seguramente sí, estamos todos equivocados entonces», ha espetado Patricia Pardo. «Yo no digo que mi reacción no fuese desproporcionada, no lo voy a discutir, pero también hay que verse en la situación y saber lo que está viviendo una persona para saber por qué reacciona de una manera. Es muy fácil sin tener ni idea hablar», le ha confrontado el entrevistado.

«En mi casa olía a meados todos los días dentro de mi casa, no fuera», ha añadido. «Fíjese, problema terrorífico. Está muy justificado sí, justificadísimo», ha replicado Pardo con sorna. «Aguántelo usted y a ver cómo reacciona usted», le ha arreado Daniel. «Yo tengo muy claro cómo reaccionaría yo y te aseguro que pegando una patada a una perrita no», ha sentenciado la periodista.

«Usted ya no reside en Campos del Río, ¿verdad?», ha preguntado Joaquín Prat. «No, ni quiero», ha contestado el susodicho. «Ni los vecinos tampoco», ha apostillado Patricia Pardo, elevando la tensión de la entrevista. «Hay vecinos que no han querido declarar por miedo a las represalias de otros, pero bueno», ha lamentado el invitado.

«A lo mejor le tenía que haber pedido explicaciones el dueño o dueña del animal y no al animalito, que orina donde le entran ganas», le ha recriminado Joaquín. «Mi reacción debería haber sido otra, hablar con la dueña, eso no te lo voy a discutir, pero pasó lo que pasó en el momento y yo no pensé», se ha excusado.

Finalmente, la conexión ha sido despedida al instante, pero Patricia Pardo seguía enfrascada: «¿Es que sigue justificando que ha matado a un perro o lo estoy soñando yo?». «Se lo has afeado muy claramente», le ha apuntado Alfonso Egea. «Hombre, por favor, es que es muy doloroso y los sigue justificando porque lo ve normal», ha denunciado la presentadora.