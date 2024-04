Gonzalo Miró desmonta sin titubeos y con fiereza a Susanna Griso a cuenta de Ayuso

Gonzalo Miró, como ya sucedió el pasado viernes, se ha encarado sin titubeos a Susanna Griso en ‘Espejo Público’. Tras poner en solfa la pluralidad del programa matinal de Antena 3 y acusarles de ser un azote del Gobierno, el colaborador ha dejado en evidencia a la presentadora a cuenta de los bulos que se transmiten para edulcorar a Isabel Díaz Ayuso.

Como cabía esperar, la tertulia ha comenzado con la resaca de Pedro Sánchez y su decisión final de permanecer en el cargo de presidente tras sus cinco días de reflexión. Y de ahí el debate ha derivado a Pablo Iglesias y el asunto de las residencias en época de pandemia. Uno de los tantos bulos que, de tanto repetirse en determinados medios, se ha convertido en verdad para muchos.

Precisamente eso ha indignado a Gonzalo Miró. «¿Cómo es posible que en este país todavía haya gente que piense que lo que pasó en las residencias es culpa de Pablo Iglesias? ¿Por qué eso llega a la gente?», ha planteado el tertuliano de Atresmedia, lamentando que «hay medios que lo han publicado difamando». «No se puede echar la culpa a quien no la tiene», ha añadido de forma seria y tajante.

Susanna Griso se ha dado por aludida y le ha replicado: «Quiero aclarar esto. Él era responsable de políticas sociales. Entonces, de lo que se le critica y han criticado muchos Consejeros de Sanidad es que no hubiese un plan de evacuación para las residencias cuando llegó la pandemia. Eso era una responsabilidad que él podía haber tenido».

Unas palabras que no ha encajado Gonzalo Miró, que ha reiterado que el exvicepresidente del Gobierno no tuvo nada que ver en esa gestión y ha argumentado, de un modo razonable, que la responsabilidad recaía en los presidentes de cada Comunidad Autónoma. Es decir, en el caso de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso.

«Pero era responsable de política social y podía haber coordinado», le ha confrontado Susanna sin ceder en su postura. A partir de ahí, se ha desencadenado un diálogo notablemente tenso entre Griso y Miró que ha acabado en un sonado enganchón entre ambos en directo.

«¿Tú te acuerdas lo que le dijo Pedro Sánchez cuando despide a Pablo Iglesias? Le agradeció su labor en las residencias», ha apostillado la comunicadora para apuntalar su tesis de que el exlíder de Podemos era responsable. «¿Y qué es lo que me quieres decir?», le ha replicado un bronco Gonzalo Miró. «Pues que él era el responsable máximo de coordinar las residencias de las distintas comunidades autónomas», se ha reafirmado ella.

«¿Me estás diciendo que la responsabilidad de lo que ocurrió en las residencias de la Comunidad de Madrid no era de la presidenta de la Comunidad de Madrid?», ha reaccionado el colaborador, totalmente descolocado con que Griso estuviera dando pábulo a una información incierta. «Yo no he dicho eso», ha clamado ella de inmediato, pues no estaba dispuesta a que le dejara en evidencia ante el público. «Pues no me líes», le ha espetado Miró en su cara. La tensión ha sido máxima.