Gonzalo Miró tiene un encontronazo con Cristina Pardo en ‘Más vale tarde’: «Déjame…»

La Sexta ha apostado este lunes por una edición especial de ‘Más vale tarde’ que ha arrancado a las 15:45 horas ocupando el hueco de ‘Zapeando’ para analizar la comparecencia de Pedro Sánchez en la que ha anunciado que seguirá siendo Presidente del Gobierno. Un asunto sobre el que Iñaki López y Cristina Pardo han analizado junto a colaboradores como Gonzalo Miró, Pablo Montesinos y María Claver.

Durante la tarde, Gonzalo Miró no ha dudado en enfrentarse a varios compañeros e incluso a Cristina Pardo al dejar claro que había que combatir a los bulos y luchar contra el mal periodismo. Pero si había algo que hacía que colaborador y presentadora se enzarzaran era al recordar lo que hizo Pablo Casado en el PP y lo que derivó en su salida por intentar denunciar las corruptelas del entorno familiar de Isabel Díaz Ayuso.

«Para saber si esto es bueno o malo, si le va a aportar votos o no creo que es relativamente pronto. Yo creo que hay cosas que con el tiempo por ejemplo cuando Pablo Casado denunció la corrupción en su partido creía que le iba a beneficiar y acabó de patitas en la calle», defendía Gonzalo Miró. Al escucharle, Cristina Pardo le cortaba para decir que «me hace gracia los que decís que Pablo Casado denunció la corrupción del PP porque tenía muchos deseos de limpieza en el seno del PP», le espetaba la presentadora.

«Pablo Casado no lo hizo por eso, lo hizo para ver si se podía cargar a Díaz Ayuso y se quedaba sin contrapesos en el PP. Por lo menos todos los que tenemos fuentes en el PP y todos los que hemos seguido a un partido político que esto es así», insistía Cristina Pardo. «Desde luego Cristina es muy difícil que con el precedente que hay con Pablo Casado que alguien lo vuelva a denunciar en su propio partido, es complicado», señalaba Gonzalo.

«Pero Gonzalo por lo menos déjame que te diga una cosa, no pensemos que las intenciones de Pablo Casado eran de San Pablo Casado, no, Pablo Casado quería quitarse un contrapeso interno que tenía en el PP que era Díaz Ayuso, Pablo Casado no lo denunció porque él estuviera dispuesto a cargarse toda la corrupción en el PP porque para empezar cuando ocurrió lo de Rajoy él estaba ahí y no dijo nada. Es que al final parece que Pablo Casado era una samaritana», insistía Cristina Pardo.

Gonzalo Miró y Cristina Pardo se enzarzan en directo por Pablo Casado

A lo que Gonzalo Miró volvía a replicar a la presentadora. «Una samaritana no, pero desde luego se le echó porque se supone que había unos espías que había puesto el partido a la Presidenta de Madrid que no se sabe donde están. ¿Dónde están esos espías?», se preguntaba el colaborador. «¿Y dónde está el caso de corrupción que denunció Pablo Casado porque lo ha archivado la Fiscalía le guste a Pablo Casado o no?», le contestaba Pardo.

«No le gustará pero que el hermano se lleve una pasta vendiendo mascarillas contratando con la Comunidad de Madrid que preside su hermana es una realidad», le replicaba Gonzalo. «Sí, si pero ha habido casos de corrupción contrastados, juzgados y condenados que Pablo Casado no denunció. Lo digo porque no creo en la bondad en política, ni en Pablo Casado ni en nadie, no me la creo, no existe», sentenciaba Cristina Pardo.

Y cuando Iñaki López pretendía que Pablo Montesinos hablara por haber estado él en el PP de Pablo Casado, Gonzalo volvía a atacar a Cristina Pardo. «¿Vale pero te parecerá mal entonces que dentro de los partidos unos denuncien a otros?», le preguntaba el colaborador. «Todo lo contrario, me parece maravilloso», le contestaba ella. «Entonces aliéntalo, no los hundas», le espetaba Gonzalo. «Pero es que no se hace con esa intención, sino de hundir al que te hace sobra», concluía la presentadora.