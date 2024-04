Gonzalo Miró se atreve a apuntar algo de Ayuso que pocos manifiestan en ‘La Roca’

La decisión que tomará Pedro Sánchez sobre si seguirá al frente del Gobierno ha sido sin lugar a dudas el tema de debate de estos últimos días. Y por ello, ‘La Roca’ ha analizado al detalle lo que está pasando y puede pasar con sus tertulianos habituales como Gonzalo Miró así como con Mamen Mendizábal, que visitaba el programa para promocionar la entrega de ‘Anatomía de…».

La presentadora de La Sexta no dudaba en criticar la actitud que está teniendo el PP y Alberto Núñez Feijóo tras la carta de Pedro Sánchez. «A mí sinceramente esta posición de Feijóo como si le hubieran robado las elecciones el pasado verano, que es este mantra permanente y cansino, que oye lo mismo pasaría con Ayuso en Madrid, ganó Gabilondo las elecciones pero consiguió gobernar Ayuso. Ya está bien de manosear las cosas», recalcaba Mendizábal.

Gonzalo Miró denuncia «la hipocresía y cinismo» del PP y señala a Isabel Díaz Ayuso

«Es que el PP vende que le han robado las elecciones desde que llegó Pedro Sánchez a la Moncloa», le recordaba Gonzalo Miró. «Claro pero al final de tanto repetirlo las cosas se quedan», insistía Mamen. «Pero cuando tu estás llamando al presidente del Gobierno ocupa es porque crees que está en un sitio que no le pertenece», volvía a sostener Gonzalo.

«O porque has perdido la noción de la decencia política», terminaba añadiendo Mamen Mendizábal. «Es que al PP le cuesta mucho asumir esas normas de la democracia», sentenciaba al respecto Gonzalo Miró volviendo a cuestionar la actitud del PP.

Pero lejos de quedarse ahí Gonzalo Miró recalcaba lo que está haciendo el PP y no dudaba en señalar alto y claro a Isabel Díaz Ayuso. «Las declaraciones del PP son hipocresía y cinismo porque estos cinco días que a algunos les parece tan dramático no lo parecía cuando Feijóo estuvo 40 días intentando formar un gobierno que sabía que no iba a conseguir», señalaba el colaborador. «Que hable de victimismo el PP que tiene a la reina en cuanto a las víctimas que es Ayuso es para echarte a reír«, sentenciaba al respecto Gonzalo.

Poco después, Gonzalo Miró pronunciaba lo que tendría que hacer Pedro Sánchez si sigue. «Yo lo de si son tres o cinco días me parece absolutamente irrelevante. No me supone ninguna importancia. Y si se va entiendo que cambian mucho las cosas, pero si se queda, lo que me gustaría es ver a un Pedro Sánchez con ganas de cambiar parte del sistema en el que vivimos«, señalaba el colaborador.

«Hay a mucha gente que le parece estupendo y que funciona muy bien y que está aterrada por como se producen esos cambios pero a mí como ciudadano español me parece que la no renovación del Consejo del Poder Judicial me parece muy grave. Y si el PP no quiere cumplir con la democracia y con la Constitución y no quiere jugar a esto que no juegue», proseguía diciendo.

«Pero habrá que encontrar una manera de que el resto de partidos si puedan cambiar las cosas porque no tiene sentido que llevemos 2.000 días estando caducado el poder judicial. Y luego me parece insano para la democracia que los medios de comunicación estén regados por parte de algunos partidos políticos», sentenciaba Gonzalo Miró.