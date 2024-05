Joaquín Prat sentencia a la cúpula de ‘Supervivientes’ reprobando lo que muchos perciben

Joaquín Prat ha condenado de un modo sutil pero bastante directo que haya cierto favoritismo en ‘Supervivientes’ con determinados concursantes a la hora de programar y recibir las visitas de familiares o seres queridos. Lo cierto es que hay muchos participantes que, a pesar de llevar más de dos meses aislados, aún no han recibido ninguna mientras otros como Kiko Jiménez o Ángel Cristo no solo han tenido ese gran privilegio, sino que además han podido pasar horas y horas con sus parejas.

«Todos se merecen tener ese chute de energía con la visita de familiares, pero todos, todos. Hay mucha gente ahí que no ha recibido visita«, ha denunciado de una manera categórica el presentador de ‘Vamos a ver’ con el apoyo de algunos colaboradores como Pepe del Real, que también ha reseñado este aspecto como hacen muchos espectadores.

Un recado incontestable, otro más, de Joaquín Prat hacia los responsables de ‘Supervivientes’ que no ha sido el único, pues también ha criticado el afán del programa aventurero y de Jorge Javier Vázquez por poner el foco en la gala de ayer en si habían existido intimidades o no entre Sofía Suescun y Kiko Jiménez.

«Kiko, podrías decirme algo que sucediera durante la noche», le apeló Jorge. «Muchas horas de conversación, que las necesitaba», le replicó Kiko. «Si tenía alguna duda, me la has resuelto, no te empalmaste», soltó el comunicador catalán, deslenguado siempre con su monotema sobre el sexo. Algo que desagradó a Prat y que no le aportó nada como así ha manifestado este viernes.

«Llamadme antiguo, a mi que tuvieran o no sexo y verlo no me aporta nada. Me aportan los momento previos y los posteriores. A mi me aporta el cariño, el amor, la sensibilidad del viaje en la lancha, el despertar por la mañana al lado de la mujer u hombre de tu vida. Eso sí que me aporta», ha sentenciado Joaquín Prat.

«El sexo es una cuestión de la intimidad de la pareja y no tiene por qué exponerse en un programa de televisión. Al menos en este», ha añadido para rematar el periodista, dejando claro que ‘Supervivientes’ no debería enredarse en esos asuntos superfluos y alejados de la esencia del concurso, pues no hace más que dañar su imagen y que la audiencia rehúya. Para eso, efectivamente, ya existen otros formatos como ‘La Isla de las Tentaciones’.