Sonsoles Ónega anuncia su marcha de ‘Y ahora Sonsoles’: «Se quedan en las mejores manos»

El pasado mes de septiembre Sonsoles Ónega se ponía al frente de ‘Y ahora Sonsoles’ con un claro objetivo: que la llegada de Ana Rosa Quintana a las tardes de Telecinco no hiciera mella en su programa. Y no solamente no ha hecho mella en él sino que, además, el espacio vespertino de Antena 3 ha ganado la mayoría de los días al producido por Unicorn Content.

Aunque cabe decir que ‘Y ahora Sonsoles’ cuenta con la ventaja de que se emite sin publicidad, a diferencia de ‘TardeAR’. Pese a esto, Sonsoles Ónega puede estar más que satisfecha. Por si esto fuera poco, su última novela ha sido galardonada con el Premio Planeta, así es que las cosas no pueden irle mejor. Precisamente es por ‘culpa’ de su novela por lo que la presentadora tendrá que abandonar unos días su puesto de trabajo.

Y es que, tal y como ha anunciado ella misma este lunes 29 de abril, viajará al continente americano para promocionar su libro. Las veces que se ha tenido que ausentar del programa, Rebeca Haro ha sido la encargada de quedarse al frente. Sin embargo, en esta ocasión no podrá ser, puesto que la periodista está a punto de ser mamá. Será Pepa Romero la que la sustituya.

El motivo por el que Sonsoles Ónega se ausentará de su programa

«Tengo que pedirles permiso para ausentarme este puente. Resulta que me han invitado a hacer las Américas con este libro y una que es un poco de pueblo le hace mucha ilusión. Sólo van a ser unos días, se van a quedar en las mejores manos. Pepa Romero y todo este equipo se quedan con ustedes. No les fallen», anunciaba Sonsoles Ónega, al tiempo que regalaba varios ejemplares de la novela a sus colaboradoras con motivo del próximo Día de la Madre.

‘Las hijas de la criada’ salió a la venta el pasado 8 de noviembre y no ha parado de cosechar éxitos. Con él la periodista conseguía alzarse con el prestigioso Premio Planeta. Ahora, viajará al continente americano para presentarlo, algo que le hace mucha ilusión. Motivo más que justificado para ausentarse unos días de su puesto de trabajo en el programa de Antena 3.