Pepe Rodríguez no duda en hablar en estos términos de la polémica con Jordi Cruz en ‘MasterChef’

La polémica generada en ‘MasterChef’ con el abandono de Tamara todavía sigue trayendo cola. En la entrega del pasado miércoles, la joven rusa decidía marcharse voluntariamente del talent culinario al reconocer que no se sentía a gusto. Una noticia que pilló por sorpresa a los tres jueces, Samatha Vallejo-Nágera, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez.

Especialmente duro con ella se mostró Jordi Cruz, quien se llevó muchísimas críticas en las redes sociales por su trato a la concursante. Tal fue el aluvión de críticas, que TVE se vio obligada a retirar ese programa de su página web a las pocas horas. Este pasado domingo, el chef catalán hacía un directo con la propia Tamara en Instagram para intentar calmar las aguas y explicar que todo se había «tergiversado».

Ahora, el que se ha pronunciado al respecto ha sido Pepe Rodríguez, que, al igual que su compañero en el jurado de ‘MasterChef’, cree que la polémica ha sido excesiva. Este lunes 29 de abril el chef preestrenaba en los madrileños cines Callao la película de animación Garfield, su debut en el mundo del doblaje, y ha dado su opinión sobre toda esta polémica.

El juez ha preferido quitarle hierro al asunto en declaraciones recogidas por Informalia: «¡Cuándo no ha habido polémicas en ‘MasterChef’! Pero no ha pasado nada. Las redes sociales son terribles y la gente magnifica en exceso las cosas, de verdad. Parecía que el pobre Jordi la había fusilado al decirle ‘dame el delantal’ con esas maneras un poquito más bruscas que tiene… Yo se lo hubiera dicho de una forma más suave».

Pepe Rodríguez confiesa que ha podido hablar con Tamara

«Pero, ¿tú crees que tenemos algún problema con algún concursante? Yo creo que en vez de darle tanto protagonismo a Tamara, habría que coger al resto de concursantes y preguntarles qué tal lo están pasando, cómo somos Pepe, Jordi y Samantha. Ellos deberían hablar porque son los que dicen: ‘Esta es de las mejores experiencias de mi vida’. Y yo con eso me quedo», asegura Pepe Rodríguez.

No obstante, también reconoció que «no todo el mundo sale contento de ‘MasterChef’, y eso también ha pasado con algún celebrity. Y eso me da pena porque no han entendido el programa». «¿Tú crees que un programa de televisión estamos aquí para dañar? ¡No se nos ocurriría!», dejó claro.

Además, Pepe Rodríguez también confesó que estos días ha podido hablar con Tamara, y que ella tampoco daba crédito a todo lo sucedido: «Me ha dicho que no se podía creer que esto hubiera tenido tanta repercusión, que eso tan anecdótico casi le haya quitado protagonismo a Pedro Sánchez. Qué burrada».