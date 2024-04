Jordi Cruz sorprende al reaparecer así con Tamara tras el escándalo en ‘MasterChef’

Desde que el pasado miércoles ‘MasterChef’ volviera a estar en boca de todos por el abandono de Tamara, una de sus concursantes, y la polémica actitud que tuvo con ella Jordi Cruz pese a decir que se marchaba del programa por salud mental nada se había sabido del chef catalán.

Y es que mientras las redes pedían su despido y la polémica llegaba al Congreso con Sumar registrando varias preguntas a la presidenta interina Concepción Cascajosa y la ministra de Sanidad condenaba lo visto en el talent show; RTVE optaba el viernes a última hora por enviar un comunicado en el que aseguraban que eliminaban el programa de RTVE Play y de sus redes.

Todo mientras se sabía que según fuentes de RTVE habían solicitado a Shine Iberia, la productora, eliminar esa escena pero la productora no siguió las indicaciones de la cadena pública. Algo que desde Shine Iberia desmintieron a El Televisero que sucediera así.

Este sábado, Tamara reaparecía en sus redes sociales para aclarar por qué había decidido dejar ‘MasterChef’. «No sabes realmente cómo es el juego hasta que lo juegas. Lo de acatar órdenes no es un problema, pero el constante enfrentamiento entre compañeros, el rascar salseo, que juzguen mi trabajo, que se debata a quién quiero más, no aprender cocina… Son algunos de los motivos por los que decidí irme de ‘MasterChef», aseveraba.

«Hay quien dice que fui buscando la fama. No es por dármelas de diva ni mucho menos, pero en la calle se me reconoce por mi vídeos de finanzas, no por mi paso por ‘MasterChef’. En todo caso les he generado yo más engagement que cualquier otro concursante hasta el momento», proseguía diciendo la concursante.

Jordi Cruz hace un directo junto a Tamara

Hasta ahora, el que había estado desaparecido era Jordi Cruz. Pero este domingo el chef y jurado de ‘MasterChef’ ha reaparecido en Instagram. Y lo más curioso de todo es que lo ha hecho con la propia Tamara pues los dos han protagonizado un directo cocinando. «Feliz domingo, ¿cómo estáis? Hoy tengo una invitada especial. Tengo a Tamara haremos una carrot cake que es una maravilla. Ayer por cosas del azar pudimos contactar y hablar para decir nuestra opinión de lo que ha pasado esta semana porque ninguno de los dos hemos dicho nada aún«, empieza destacando Jordi Cruz.

«¿Cómo estás?», le pregunta el chef a la concursante. «Feliz de estar aquí, muy a gusto, vengo a vivir la experiencia», asegura ella ironizando sobre lo que ha ocurrido. «Te voy a dar un delantal», le sigue él. Tras esa primera broma, Tamara lanzaba un mensaje claro. «Yo creo que el tema de la salud mental es algo muy delicado y creo que se han pasado muchísimo porque yo de salud mental estoy fantástica», destaca la rusa.

«Yo suelo decirle cosas con carácter a personas que tienen carácter. Tamara les aseguro que es una persona con mente fuerte», se defiende por su lado Jordi Cruz ante los que han criticado sus formas.

Jordi Cruz se defiende de las críticas: «Hecemos televisión»

Después, el chef insiste en preguntarle a la concursante sobre los verdaderos motivos por los que ha dejado ‘MasterChef’. «Es un programa que tu ves y dices pues imagino como va a ser la línea. Pero cuando entras a vivir esa experiencia y te das cuenta de que hay ciertas cosas que no te gustan como tu trabajo pues te vas como una carrera que empiezas a estudiar, no te gusta y te vas. Pero de ahí a decir que hay problemas mentales», explica ella.

Tras ella, es Jordi Cruz el que responde a todos los que le han criticado estos días. «Yo esta semana he escuchado comentarios de personas que admiras, que respetas, que me han sorprendido porque se han hecho comentarios con una alegría pasmosa, algunos sin haber visto el programa. Yo que he tenido mis problemas y he tenido que gestionar la ansiedad no me considero óptimo para opinar sobre ciertos temas porque soy cocinero», confiesa.

«En ‘MasterChef’ hablamos de superación, de evolución, de actitud y de querer superarte. No estamos ahí para querer hundir a nadie ni atacar a nadie. Estamos haciendo tele no sé si alguien se ha dado cuenta. Yo me tomo la tele muy en serio, es un programa de televisión, cuando enchufamos la cámara me pongo serio, disculpadme llevo 12 años poniéndome serio, que he metido la pata seguro que sí», recalca Jordi Cruz dejando claro que todo es televisión y todo está hecho para dar espectáculo.