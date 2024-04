La productora de ‘MasterChef’, acusada de desacato a TVE con la polémica de Jordi Cruz

Rara es la edición de ‘MasterChef’ que no está rodeada de polémica. Sin duda esta duodécima edición del talent de cocina de TVE está dando mucho que hablar. Primero por fichar a un terraplanista y ahora por lo sucedido tras el abandono de Tamara y la cuestionable actitud de Jordi Cruz. Algo que pone en la picota de nuevo a la productora del concurso y más después de los movimientos de Sumar.

Así, el talent producido por Shine Iberia está en boca de todos por la actitud que mantuvieron los jueces y en concreto Jordi Cruz con una de las concursantes de esta edición cuando anunció su decisión de abandonar el concurso por no estar a gusto y querer primar su vida personal y su estado anímico.

Este miércoles, antes de la prueba de expulsión, Tamara anunciaba que dejaba su puesto en ‘MasterChef’ tras tener desencuentros con sus compañeros y con los jueces. «No me siento a gusto. No estoy dando todo lo que me gustaría, constantemente estoy nerviosa, presión, tensión entiendo que es un programa y al final todos tomamos una decisión. Quiero tomar esta», defendía la concursante rusa.

Una actitud que no gustó nada a Jordi Cruz, que se mostró muy duro con ella. «Te están haciendo preguntas y yo no te haría ninguna, te diría ‘muy bien, chao’. Le has quitado la oportunidad a gente, claro que sí», le soltaba el chef catalán. «Me siento muy frustrada y no me apetece seguir en la misma dinámica en la que no estoy bien. Es más importante estar bien yo, que decepcionaros a vosotros, con todo el cariño del mundo, lo lamento muchísimo», insistía la concursante antes de que Samantha le replicara y recordara que ya había dicho que para ella era más importante su bienestar y el de su gente que el concurso.

«Muy bien, chao. Su delantal, su puerta«, terminó diciéndole Jordi Cruz a Tamara expulsándola del plató. Esta actitud del jurado de ‘MasterChef’ está siendo uy cuestionada por todos en redes sociales. E incluso Mónica García, la ministra de Sanidad criticó las formas utilizadas al reprochar que una concursante se vaya de un programa de televisión por salud mental. Por si fuera poco muchos recordaron lo que pasó en el pasado con Verónica Forqué.

TVE pidió eliminar esa escena de Jordi Cruz

Pues bien ahora hemos sabido que en TVE pidieron eliminar todo lo que pasó con el abandono de Tamara pero la productora no siguió sus órdenes. Así, según publica Vertele, tras visionar esta quinta entrega de ‘MasterChef’, la dirección de entretenimiento de TVE solicitó que no se emitiese el momento que está siendo cuestionado por todos y que ha llegado incluso al Congreso con varias preguntas de Sumar a la presidenta interina.

Sin embargo, Shine Iberia optó por mantener la entrega tal cual la había visionado TVE sin quitar esa parte con la controvertida actitud de Jordi Cruz y por ende haciendo caso omiso a la petición de la dirección de la cadena pública.

Sumar lleva el caso ‘MasterChef’ al congreso con esta batería de preguntas

Más allá de esto, el citado portal recoge un escrito que ha enviado Sumar a través de la diputada Julia Boada preguntándole a Concepción Cascajosa, la presidenta por el futuro del talent de cocina. «Hace años que este programa se ha transformado en una retahíla de abusos de poder, de impertinencias por parte de los presentadores que, abusando de su posición de superioridad respecto a los y las concursantes, se burlan de ellos y especialmente de ellas, les hacen de menos y les tratan de una manera burlona cuando no vejatoria», sentencia la diputada del partido de Yolanda Díaz.

Tras esta dura sentencia a ‘MasterChef’, la diputada de Sumar traslada estas cuatro preguntas:

¿Considera la presidenta del Ente Público RTVE que vale la pena pagar 400.000 euros por cada programa de MasterChef a cambio de un share por encima de la media de la cadena aunque ello suponga transmitir unos valores que incluyen el individualismo, la rivalidad, la mala relación entre los participantes incentivada por los presentadores, el bullying, el desprecio a los problemas de salud de las y los concursantes, etc.?

¿Tiene intención la presidenta de ponerse en contacto con la productora responsable del programa para que este se ajuste a los valores de respeto y empatía que tienen que regir cualquier formato que quiera ser emitido por la televisión pública?

¿Tiene intención RTVE de renovar el contrato con Shine Iberia, productora de este formato?