La ministra Mónica García clama alto y claro contra ‘MasterChef’ por lo visto con Jordi Cruz

‘MasterChef’ vuelve a estar azotado por la polémica después del trato que le dio Jordi Cruz a Tamara, la concursante que en su última gala decidió abandonar el talent de TVE voluntariamente por «no estar bien» y primar su bienestar personal. Una polémica que ha llegado incluso al Gobierno con Mónica García, la ministra de Sanidad cargando duramente contra el programa de TVE.

Después de anunciar su decisión de dejar ‘MasterChef’, Pepe Rodríguez le pidió explicaciones a Tamara de por qué dejaba las cocinas. «Porque no me siento a gusto Pepe. Tampoco estoy dando todo lo que me gustaría y constantemente estoy nerviosa, en tensión, presión… Entiendo que al final es un programa, pero todos tomamos una decisión y yo quiero tomar esta decisión», aseveraba la concursante rusa.

Pero sin duda fue la actitud de Jordi Cruz la que está siendo cuestionada en redes sociales recordando incluso lo que sucedió con Verónica Forqué. «Pepe te está haciendo preguntas, yo no te haría ninguna. Solo te diría, ‘Muy bien, chao’«, le soltaba el chef catalán. «Le has quitado la oportunidad a gente», insistía. «No, por supuesto, pero yo me siento muy frustrada y no me apetece seguir en la misma dinámica. No estoy bien, no estoy bien. Entonces, perdonadme, es más importante estar bien yo que decepcionaros a todos vosotros, con todo el cariño del mundo. Lo lamento muchísimo», se defendía ella.

Después fue Samantha Vallejo-Nágera la que recordaba todo lo que ya había dicho en el programa anterior la concursante. «Sí, ya nos dijiste una vez que lo primero era tu bienestar, luego el de tu madre, luego el de tu marido y luego el de tu hijo de dos años», aseveraba la jueza. Y fue entonces cuando Jordi Cruz de muy malas formas se acercó a Tamara para pedirle que le diera el delantal y se marchara. «Pues chao, su delantal, su puerta«, terminaba diciéndole el chef catalán.

Mónica García, alto y claro contra ‘MasterChef’

Después del revuelo generado por la actitud de Jordi Cruz y por cómo se ha tratado a Tamara cuestionando que alguien pueda abandonar un programa por salud mental en el prime time de la cadena pública, Mónica García, la ministra de Sanidad ha querido dar la cara y expresar su opinión.

«No, priorizar el bienestar emocional sobre los ritmos de vida frenéticos no es egoísmo, sino una decisión valiente», asevera la política de Más Madrid. «Nuestro compromiso con la salud mental implica abordar las causas que hacen que la vida duela. No queremos una sociedad dopada con cafeína y ansiolíticos», concluye.