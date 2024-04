Todos piensan en Verónica Forqué ante lo que hizo Jordi Cruz a una concursante de ‘MasterChef’

Jordi Cruz está en boca de todos desde la emisión de ‘MasterChef’ de este miércoles (que se hundió en audiencias con un 9,8% de share) tras su deplorable y sancionable actitud cuando Tamara, una de las concursantes de esta edición, decidió abandonar el programa tras volver de la prueba de exteriores y verse superada por la situación.

La moral de la aspirante estaba minada tras un rifirrafe previo con Pepe Rodríguez y la rajada de Samya. De modo que, como para ella su salud mental era prioritaria respecto a un concurso de televisión, tomó la drástica determinación de dejar el delantal y poner fin a su aventura en un talent culinario reconvertido en un reality que nada tiene de blanco y familiar.

«He disfrutado mucho en algunos momentos pero constantemente siento que hay momentos en los que no me siento cómoda. Creo que ellos se lo merecen más que yo, no me veo en la final y me voy. Me despido», comunicaba Tamara ante el asombro de todos.

«¿Pero ahora por qué?», le preguntaba Pepe Rodríguez sin entender nada. «Porque no me siento a gusto Pepe, tampoco estoy dando todo lo que me gustaría y constantemente estoy nerviosa, presión, tensión y entiendo que es un programa. Al final todos tomamos una decisión y yo estoy tomando una», le explicaba ella sin saber la que se le venia con Jordi Cruz.

«¿Sabes lo qué pasa? Pepe te está haciendo preguntas, yo no te haría ninguna. Solo te diría muy bien chao. Le has quitado la oportunidad a gente, claro que sí», le reprochó el juez con una actitud desafiante y con caras lamentablemente intimidatorias, muy características de Jordi.

«Por supuesto, pero yo me siento muy frustrada y no me apetece seguir en la misma dinámica en la que no estoy bien. Perdonadme pero es más importante estar bien yo que decepcionaros a vosotros con todo el cariño del mundo. Lo lamento muchísimo», se disculpaba la concursante de ‘MasterChef’.

«Ya nos dijiste que primero era tu bienestar, luego el de tu madre, luego el de tu marido y luego el de tu hijo de dos años», recordaba Samantha Vallejo-Nágera con sorna. En ese momento, Jordi Cruz se dirigió con muy malas formas a la joven y en estos términos: «Pues chao, su delantal, su puerta». Así le exigía que abandonara las cocinas de inmediato.

"Me voy, me despido voluntariamente porque no me siento a gusto"



Tamara abandona las cocinas de #MasterChef y se despide de las cocinas. https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/Iyw6A0C0vJ — MasterChef (@MasterChef_es) April 24, 2024

Esa falta de empatía del jurado de ‘MasterChef’, esa agresividad verbal y ese trato absolutamente intolerable del chef catalán en televisión han provocado una oleada de reacciones de indignación dirigida a que se haya permitido algo así por parte de la productora y de TVE. Y muchos se acuerdan inevitablemente de Verónica Forqué.

«Es absolutamente intolerable que esto que acaba de pasar en MasterChef se emita en la televisión pública. Luego se nos llena la boca hablando de salud mental, pero mientras no hay psicólogos en la pública, con nuestro dinero sí pagan esta violencia», lamenta la periodista Paola Aragón Pérez ante el vídeo del momento exacto, que acumula miles de interacciones y millones de visualizaciones.

Es absolutamente intolerable que esto que acaba de pasar en MasterChef se emita en la televisión pública. Luego se nos llena la boca hablando de salud mental, pero mientras no hay psicólogos en la pública, con nuestro dinero sí pagan esta violencia. pic.twitter.com/KSJYeOVnZL — Paola Aragón Pérez (@paragonperez) April 24, 2024

La avalancha de críticas contra ‘MasterChef’ y Jordi Cruz es inmensa. «Vaya persona tan despreciable y con 0 empatía es Jordi Cruz, y lo emiten como si nada», indica un espectador. «Jordi Cruz desprecia a una concursante que abandona porque no puede con la presión. Pepe calla y Samantha recuerda a la audiencia que esta mujer se quiere a sí misma más que a su hijo. Un sacrilegio, vamos. No aprendieron nada con Verónica Forqué», reflexiona otra seguidora.

Vaya persona tan despreciable y con 0 empatía es Jordi Cruz, y lo emiten como si nada. Cuando falleció Verónica Forqué todos eran abanderadísimos de la salud mental, y se siguen permitiendo este tipo de reacciones ante una persona que no está bien. Y del terraplanista ya no hablo https://t.co/0p7PaumsYS — ℍ𝕖𝕔𝕥𝕠𝕣 (╯ ͡◡ ͜ʖ ͡◡)╯┻━┻ (@HectorAMM13) April 25, 2024

Pasan muchas cosas en este clip. Jordi Cruz desprecia a una concursante que abandona porque no puede con la presión. Pepe calla y Samantha recuerda a la audiencia que esta mujer se quiere a sí misma más que a su hijo. Un sacrilegio, vamos. No aprendieron nada con Verónica Forqué. https://t.co/5CA9t46gov — Gracia Solera (@makiliki) April 25, 2024

Que este programa haya sobrevivido a lo de Verónica Forqué y no estén estos tres en el exilio, intentando montar negocios en México, ya era bastante grave.



Pero están dispuestos a lanzar un órdago. https://t.co/cnlUW6Llbn — Pedro Vallín (@pvallin) April 25, 2024

Permitirte hacer esto después de lo que pasó con Veronica Forqué….. me parece una absoluta vergüenza que cancelen el programa ya https://t.co/9xjU4cSWID — 🫦 Dᵢₐᵣᵢₒ dₑ Vᵢₜácₒᵣₐ 🫦 (@_vitacora_) April 25, 2024

Jordi Cruz no aprendió nada del paso de Verónica Forqué por el programa y lo machaca cerebros que puede llegar a ser, luego aparece uno que no le baila el agua y se arrebata como el subnormal que es https://t.co/FRp6Vl7VEB — 🏳️‍🌈🇮🇨Anyermeni🇮🇨🏳️‍🌈 (@Anyelogc) April 24, 2024

MasterChef sirviendo toxicidad como cada temporada, como hicieron con Verónica Forqué. Y el cocinerucho machito, como siempre, jugando al menosprecio al que nos tiene acostumbrados, y todo en la televisión pública y pagado con nuestro dinero. pic.twitter.com/Kt1i6TqV0h — Otto Más 🎙️ (@Otto_Mas) April 25, 2024

Esto es una muestra más de lo que es MasterChef una loa capitalista y el mayor representante es Jordi Cruz.

Siempre se ofende por cualquier ofensa a su trabajo.

Ya pasó con Veronica Forqué, con Patricia Conde y donde más se nota es en anónimos.

pic.twitter.com/81SlCkGDXD — Manuel Quesada (@saturbrown) April 25, 2024

Verónica Forqué abandonó el programa agotada mentalmente, decidiendo priorizar su salud mental porque no podía más



en menos de un mes se quitó la vida y esta escoria lloró su perdida haciendo alarde de la importancia de la salud mental



dais asco https://t.co/x5LyDa66SX — no me llamo vicenta (@kansaita_) April 25, 2024

Jordi Cruz (el malo) no se cansa de demostrar que es un tr0zo de m1erda.

Están tan acostumbrado a explotar a la gente que le molesta que una persona priorice su salud al show que tienen ahí montado.

Deberían echar la vista atrás y acordarse de Verónica Forqué. https://t.co/dLei1hG2S7 — Jack Swimmer 🧜🏽‍♂️🐬 (@Jack_Swimmer6) April 25, 2024