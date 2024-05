José Corbacho desmonta a ‘MasterChef’ y lo que hace para crear peleas entre concursantes

Parece que ‘MasterChef’ es sinónimo de polémica. Y es que rara es la edición que no se ve envuelta en algún tipo de escándalo. En esta ocasión, el talent de cocina se ha visto afectado por lo que sucedió la semana pasada cuando Tamara quiso abandonar el concurso y Jordi Cruz tuvo una actitud más que reprochable contra ella. Después de que un exconcursante criticara el talent, ahora ha sido José Corbacho el que ha revelado algunas de las estrategias del programa para generar show.

Y es que en los últimos días la polémica ha llevado a que ex rostros de TVE como José Ramón Patterson o el actor Joaquín Kremel hayan pedido incluso el despido de Jordi Cruz y la cancelación del talent show. Todo mientras el propio Jordi se manifestó junto a Tamara en un directo de Instagram excusándose en que todo es «televisión».

Algo que tampoco sorprende pues han sido numerosas las voces que han tachado a ‘MasterChef’ de provocar show y conflictos entre los concursantes para generar tensión y espectáculo. Es lo que hizo Patricia Conde al asegurar que se apagaban hornos. Y ahora José Corbacho le ha echado más leña al fuego con lo que ha revelado en Rac1.

Hay que recordar que toda esta polémica en torno a ‘MasterChef 12’ ha derivado en que RTVE optara por eliminar dicho programa de RTVE Play y de sus redes sociales con un comunicado después de que incluso la polémica haya llegado al Congreso y Mónica García, la ministra de Sanidad criticara lo que pasó con Jordi Cruz al cuestionar o ironizar sobre la salud mental.

José Corbacho habla de su paso por ‘MasterChef’ y lo que intentó hacer el programa

Así, ahora José Corbacho ha revelado lo que él vivió en el talent de cocina de TVE. Hay que recordar que el cómico fue uno de los concursantes de la segunda edición de ‘MasterChef Celebrity’ y él vio en primera persona las estrategias que lleva a cabo Shine Iberia para generar malos rollos entre los concursantes.

En este sentido, cuando a José Corbacho le han preguntado por su paso por ‘MasterChef’, el director y creador de ‘Un nuevo amanecer’, la serie de Yolanda Ramos de Atresplayer deja claro que para él fue bueno. «Mi experiencia fue muy positiva, pero tengo que decir que pusimos mucho de nuestra parte. Fui a la segunda edición de ‘MasterChef Celebrity y en la primera ya había habido algún enganchón entre Fernando Tejero y Loles León, hubo unas peleas», empezaba explicando.

Cuando empezó nuestra edición, estábamos Edu Soto, Silvia Abril, Anabel Alonso, yo, Bibiana Fernández… Y claro intentaron crear algo diciendo ‘y, qué fuerte, te ha robado Edu Soto’ o ‘Silvia Abril te ha robado un tomate’… Y yo pensaba ‘A ver, esto no va a funcionar, esto no irá a ninguna parte'», proseguía contando Corbacho dando a entender que intentaron crear malos rollos entre ellos sin conseguirlo.

Tras ello, José Corbacho que tiene gran experiencia en televisión no ha dudado en cuestionar las estrategias que llevan a cabo en ‘MasterChef’ para generar show. «A veces se intentan buscar cosas que no hacen falta«, sentenciaba el catalán en su visita a ‘Versió’ de Rac 1.