Piden la expulsión de ‘MasterChef’ del legionario terraplanista por su barbaridad: «A la calle»

Tras su estreno de la semana pasada, ‘MasterChef 12‘ ha emitido este lunes su segunda gala en la que los aspirantes se enfrentaban en la primera prueba a un reto en el que tenían que cocinar con ingredientes de color negro. Por si fuera poco, los tres peores platos se llevarían un delantal negro que les enviaría directamente a eliminación.

Uno de los concursantes que se llevaba el delantal negro al hacer un plato que no se podía comer era David, el legionario terraplanista. Y es que su presentación no estaba buena. Y como ya pasó en la primera gala, este lunes, el concursante ha vuelto a defender que la Tierra no es redonda.

Así, los jueces de ‘MasterChef’ le explicaban a Santiago Segura que David era terraplanista. «¿Santiago tú que eres un hombre de la cultura crees que la tierra es redonda o que le falta un poco?», le preguntaba Jordi Cruz al actor y director de cine.

«Yo creo que está achatada por los polos», contestaba Santiago Segura entre risas. Tras él, era David quién defendía su teoría. «No creo que sea redonda, no sé exactamente como es. Hay muchas teorías y me cuadran más las teorías alternativas que he podido llegar a escuchar que lo que defiende la ciencia que nos han vendido hasta el día de hoy», sostenía el militar terraplanista.

«¿Pero y las fotos que hay desde el espacio no te fías de eso?», le cuestionaba entonces Santiago Segura. «A ver veo que es TGI sinceramente, que es una imagen por ordenador editada», le replicaba el aspirante de ‘MasterChef 12’. «Yo te diré que si hay fotos de la tierra y con el agua por el centro de la gravedad se ve totalmente esférica», le desmontaba Jordi Cruz.

Tras ello, David confesaba que «hay tantísimas cosas que pongo en tela de juicio porque no me creo prácticamente nada que sale en las noticias». «Me informo a través de los medios que considero adecuados para el nivel en el que yo me encuentro del despertar de conciencia», concluía.

"Me informo con los medios que considero adecuados para el nivel que yo me encuentro de despertar de conciencia" @davidmchef12 #MasterChef pic.twitter.com/m9idtHrlEF — MasterChef (@MasterChef_es) April 8, 2024

Lluvia de críticas a ‘MasterChef’

Los argumentos de David han generado un sinfín de críticas en redes sociales. Y es que son muchos los que cuestionan a ‘MasterChef’ por contar con un concursante así y dar voz a este tipo de teorías conspiranoicas. Así, son bastantes los espectadores que han llegado a pedir su expulsión.

Ostia!!!! Que tenemos un terraplanista que no se fía de las teorías científicas, basada en pruebas y gente con estudios, pero tiene como fuente de información Forocoches…. #MasterChef pic.twitter.com/2cF0Ik8Hvr — Minion Vibes (@TheMinionVibes) April 8, 2024

¿Se puede echar ya al zumbado? Lo que le faltaba a mucha gente es oír bufonadas de incultura #MasterChef — Alejandro Nuevo (@aleexnp) April 8, 2024

El legionario: "Me informo por los medios adecuados para mi nivel de conciencia".



#masterchef pic.twitter.com/135SRAnqrc — 🔻Enrosinat👽 (@enrosinat) April 8, 2024

Legionario y terraplanista. El oxígeno no le llega al cerebro. #MasterChef — Laura Izquierdo (@izquierdolau) April 8, 2024

Hay un señor en esta edición de #Masterchef que es para mear y no echar gota. Cada edición se lucen en buscar perfiles que sean potentes por cualquier cosa menos el fin del programa: cocinar bien.



Y no digo algo peor por respeto a la cabra de la Legión. — Christian Afonso Sánchez (@ChrisAfonSan) April 8, 2024

#Masterchef programa que edición tras edición cumple religiosamente con las cuotas, pero esta edición se han coronao: UN TERRAPLANISTA 😂😂😂😂😂 — Sคгค C๏lค๏ (@SaraColao) April 8, 2024

#MasterChef lo que molaba Masterchef y en lo que se ha convertido… 0 nivel de comida, personajes en vez de personas, se nota mucho que están cumpliendo expectativas, qué mal. — R (@rob_gom24) April 8, 2024

Para el nivel que tengo (punto).

O lo que es lo mismo, este se informa en Youtube, 13tv , el canal de Negre…

Lo que se dice un lerdo, vamos…#MasterChef — Concha (@JimaguaryConchi) April 8, 2024

David, delantal negro. A ver si con un poquito de suerte se va hoy. #MasterChef — Yannick Serra (@SerraYannick) April 8, 2024

Como viene siendo habitual, las cocinas de #MasterChef están repletas de personajes. Algunos malos (terribles). Otros, simplemente ridículos. Afortunadamente, hay alguno habilidoso en la cocina. — Fon (@fon_lost) April 8, 2024

No voy a dedicar ni una palabra al megacionidta de todo y conspiranóico. No me merece relevancia #MasterChef — TVEvidente (@La1er1) April 8, 2024

La decadencia es mayor cada año, ahora también se le da voz a terraplanistas que además son fachas, por no hablar de darle visibilidad a una del opus, Masterfachachef. #MasterChef — Jose Borrajo (@bborrajo82) April 8, 2024

Al tonto de los cojones legionario echarle del programa y meterlo al colegio otra vez porque vaya tela con el terraplanista, colega… #MasterChef — Jabiólogo (@Jabiologo) April 8, 2024

Vamos que este personaje , es de los que niega que exista la violencia de genero también. Que joyita habéis fichado , que joyita.

#MasterChef — mcv (@mcv1288) April 8, 2024

Ganazas de que el legionario este sea expulsado.



Es el típico que va de intelectual y que pone en duda hasta que la Tierra es redonda.



Qué vergüenza estas personas que hacen sus propias teorías, sin tener ni siquiera un mínimo de estudios.#MasterChef — Nuria💫💜🌪️ (@Nuria_Garcia24) April 8, 2024

Que den espacio a este "debate" sin sentido en un programa como #MasterChef… pic.twitter.com/6SSOab2LJg — Beatriz Prieto Iglesias (@19Bea91) April 8, 2024

La televisión pública fomentando las teorías de la conspiración #Masterchef — Alvar Delgar (@Alvar_Delgar) April 8, 2024

Santiago segura, jesulin y un terraplanista. Podrían ser los protagonistas de un chiste. Demencial #MasterChef — C (@Car_Comenta) April 8, 2024

El terraplanista a su puta casa. No deis voz a la incultura con mis impuestos. #MasterChef — TxuZo (@LeTxuZos) April 8, 2024