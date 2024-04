Sandra Barneda tiene que censurar ‘Así es la vida’ tras airearse lo indebido de Ángel Cristo

Los espectadores de ‘Supervivientes 2024’ se quedaron todos anonadados con lo que se pudo ver con Arantxa del Sol sin querer saber nada de Ángel Cristo. Y es que no ha quedado muy claro qué le ha pasado a la presentadora para pasar de ser la gran defensora del hijo de Bárbara Rey a no querer volver a verle. Este miércoles, Carmen Borrego reconocía que sabía lo que había pasado pero Sandra Barneda se plantaba en ‘Así es la vida’ para que no contara nada.

Y es que ‘Así es la vida’ recordaba todo lo que sucedió en ‘Tierra de Nadie’ con la unificación de Playa Limbo con Playa Olimpo y Playa Condena y el reencuentro de Arantxa del Sol con sus compañeros y en concreto con Ángel Cristo del que no quiere saber nada después de todo lo que ha descubierto.

Tras ver un resumen, los colaboradores de ‘Así es la vida’ se preguntaban qué es lo que le habrán contado a Arantxa del Sol para que no quiera ni ver a Ángel Cristo. ¿Carmen tú sabes lo que ha pasado?», le preguntaba César Muñoz a Borrego. «Yo sé lo que ha pasado pero no lo puedo contar», respondía ella. «¿Por qué no?», se preguntaba el copresentador del programa de Telecinco.

Y era entonces cuando Sandra Barneda frenaba a su compañero para que Borrego no metiera la pata. «No lo puede contar, lo puede contar en un plató de una de las galas de ‘Supervivientes’ pero aquí no lo puede contar porque aquí no está en calidad de ex concursante», recalcaba la presentadora.

«Pero si es la ganadora moral de ‘Supervivientes 2024’, ironizaba César. «No lo puede contar. Estoy en un conflicto de intereses porque luego vendrán los directores de ‘Supervivientes’ y me dirán oye cómo has dejado que Carmen cuente esto», aseveraba Sandra Barneda.

Todo después de que los colaboradores de ‘Así es la vida’ hicieran sus elucubraciones sobre lo que podría haber descubierto Arantxa del Sol de Ángel Cristo. Así, por ejemplo José Antonio Avilés se atrevía a decir que él creía que Ángel habría contado algo de Arantxa ajeno al concurso y por eso ella estaba tan enfadada.